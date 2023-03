Uskoro stiže nova Counter Strike igra?

Valve navodno planira da uskoro započne sa testiranjem "CS:GO" nastavka.

Više od decenije nakon objave Counter-Strike: Global Offensive igre, Valve se navodno sprema da najavi novu verziju svoje legendarne taktičke pucačine.

Zanimljivo je da bi beta verzija igre mogla da se pojavi već kasnije tokom marta. Esports novinar Ričard Luis je objavio da Valve već neko vrijeme radi na CS:GO nastavku i da je igra blizu da bude objavljena.

Prema njegovim navodima, studio je nedavno organizovao test prikaz FPS-a, koji je uključivao i grupu profesionalnih gejmera.

With one of the latest NVIDIA Drivers a new Game Profile has been added to the NVIDIA Control Panel called "Counter-strike 2"!! Apparently it has 2 executables: - csgos2.exe - cs2.exe pic.twitter.com/hWsWOh4YKV