Usvojena direktiva koja će promijeniti internet

Na današnjoj sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu je odlučeno da se usvoji prijedlog direktive o autorskim pravima na internetu.

Za usvajanje direktive je bilo 438 poslanika, dok je protiv bilo 226.

"Ovo je odlična poruka posvećena evropskim kreativnim industrijama", rekao je Aksel Fos, njemački evroposlanik koji je vodio kampanju za direktivu.

Reformi zakona o autorskim pravima, koju su prvi put odbacili poslanici na galsanju u julu, protivile su se mnoge internet kompanije, ali su je podržali autori, umetnici, novinari,...

"Ovo glasanje predstavlja prvi korak u parlamentarnoj proceduri usvajanja Zakona o autorskim pravima kako bi se suočili sa izazovima na internetu. Poslednji zakoni o rješavanju autorskih prava u informacionom društvu datiraju od prije 17 godina, a internet se danas mnogo razlikuje od onoga što je bilo 2001. godine", rekao je ranije Aksel Fos.

Prema njegovim riječima, zakon je osmišljen tako da štiti slobodu izražavanja.

On je rekao da je reakcija kritičara na zakon neprihvatljiva.

"Mi nećemo dokrajčiti internet", rekao je on.

Rekao je da uredba neće dovesti do cenzure internet mimova.

"Ne vidim zašto bi naš predlog doveo do toga. Legitimna upotreba mimova nema veze sa članom 13, već sa autorskim pravima. To nije ništa novo. Ako napravite mim u skladu sa opštim zakonom o autorskim pravima, on je onda legitiman i možete ga aploudovati", rekao je Fos za CNBC.

Iako se tvorac najveće internet enciklopedije "Vikipedija" Džimi Vejls pobunio protiv uredbe, u njoj je navedeno da nekomercijalne platforme neće podleći novom zakonu.

"Tekst Komiteta za pravne poslove EU navodi da će otpremanje sadržaja na onlajn enciklopedije na nekomercijalni način, kao što je Vikipedija ili platforme otvorenog koda, kao što je GitHub, automatski biti isključeno iz zahtjeva da se poštuju pravila o autorskim pravima", navodi se na sajtu Evropskog parlamenta.