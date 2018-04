Uz pomoć četiri broja ubrzajte internet

Kompanija za bezbjednost na internetu Cloudflare lansirala je sopstveni sistem za davanje imena domena (DNS) koji ne samo da obećava bezbjedno surfovanje, već je i znatno brži od ostalih DNS servisa.

Analitika je pokazala kako novi servis procesuira upite na netu pri brzini od 14.01 ms, i zbog toga je zvanično najbrži na internetu.

DNS servisi su ključna komponenta interneta jer prevode IP adrese u imena laka za čitanje.

Do jučerašnjeg dana, Open DNS je bio najbrži servis za ovo i procesuirao je upite brzinom od 20.6 ms po upitu.

Iako vam se razlika između ove dvije brzine može učiniti zanemarljivom, ovi djelići sekunde vremenom se gomilaju i znatno mogu da doprinesu vašem surfovanju.

Svaki put kada kliknete na link, pošaljete mejl ili otvorite neku aplikaciju, pravite akcije koje zahtijevaju provjeru DNS-a. I zato se to izgubljeno vrijeme lako povećava.

Ako nikada niste mijenjali ova podešavanja, dajemo vam instrukcije kako to da uradite, a najbolje od svega - traje samo nekoliko sekundi:

Windows

1. Kliknite na Start meni, pa na Control Panel.

2. Kliknite na opciju Network and Internet.

3. Potom idite na Change Adapter Settings.

4. Desnim klikom otvorite WiFi mrežu na koju ste povezani i potom otvorite Properties.

5. Odaberite Internet Protocol Version 4.

6. Kliknite na Properties.

7. Zapišite sve postojeće DNS server unose.

8. Kliknite na Use The Following DNS Server Addresses.

9. Zamijenite te adrese sa 1.1.1.1 DNS adresom: Za IPv4: 1.1.1.1 i 1.0.0.1; za IPv6: 2606:4700:4700::1111 i 2606:4700:4700::1001.

10. Kliknite OK, i onda zatvorite sve.

11. Restartujte svoj brauzer.

MacOS

1. Otvorite System Preferences

2. Potražite DNS Servers i izaberite tu opciju iz padajućeg menija

3. Kliknite na + dugme kako biste dodali DNS server i unesite 1.1.1.1

4. Kliknite na + ponovo i unesite 1.0.0.1

5. Kliknite na Ok i potom na Apply

