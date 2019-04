Veliki brat: Facebook nas prati čak i kada ga napustimo

Mnogi vjeruju da bi to što deaktiviraju svoj Facebook nalog trebalo da im pruži više privatnosti, ali je sve više dokaza da to nije tačno, kao i da ta kompanije prikuplja podatke o korisnicima uprkos tome što su ugasili profile.

Podaci koji se prikupe dok je profil "uspavan" i dalje se šalju Facebook-u, pa se uvezuju sa odgovarajućim korisničkim nalozima, bez obzira da li su ovi aktivni ili ne.

Iz kompanije kažu da uklanjaju sve podatke samo u slučajevima kada korisnici trajno obrišu svoje profile, pa se deaktivacija ne smatra napuštanjem mreže, a kompanija podatke prikuplja da bi bila spremna u slučaju da se korisnik vrati na platformu. Tako Facebook očekuje da se deaktivirani vrate, te se sprema da sa prikazivanjem ciljanih reklama počne čim ponovo uključe svoje profile.

Kao objašnjenje se nudi to da je deaktivacija pola puta do gašenja profila, ali se malo zna o tome na koji se način podaci prikupljaju tokom tog perioda. U pravilima korišćenja se deaktivacija predlaže kao dodatna mjera bezbjednosti, ali se prikupljanje podataka ne spominje, pa eksperti za privatnost ukazuju na to da bi takve prakse mogle ozbiljno da krše pravila o privatnosti, budući da većina korisnika vjeruje da prikupljanje podataka prestaje onog trenutka kada se profil deaktivira.

I ranije je bilo dokaza o tome da Facebook prati one korisnike koji nisu ulogovani na platformu, pa čak i one koji nemaju profil, a preko alata kao što je Facebook Pixel, te plugin-ova kao što je Share taster na drugim web-sajtovima.

Facebook dugme za dijeljenje sadržaja nalazi se na 275 miliona web stranica, te se koristi i za prikupljanje podataka, a kako bi se odredilo za koje je sadržaje neki korisnik najviše zainteresovan, prenosi PC Press.

Facebook, tako, ne može preko pretraživača precizno da identifikuje korisnike koji nemaju naloge na ovoj platformi, pa im reklame nudi preko Facebook Audience Network, ali ga to ne sprečava da prati pretraživačke navike gdje god da Share taster to omogući. Tako Facebook prati i one koji nisu dio platforme, a u kompaniji kažu da deaktivacija profila nikada i nije bila zamišljena kao zaštita od same kompanije, već od drugih korisnika.