Vještačka inteligencija koja povećava dimenzije fotografija

U posljednje vrijeme, čini nam se, da svi programi i aplikacije pokušavaju da na neki način iskoriste vještačku inteligenciju za obavljanje svih tipova posla. Vještačka inteligencija (AI) odgovara na postavljena pitanja, kreira muziku, piše scenarija za filmove ili predstave, imitira glasove poznatih ličnosti i još mnogo toga.

SuperImage je besplatna aplikacija za Windows 10, 11 i Android koja će vam omogućiti da poboljšate kvalitet svojih fotografija, povećate veličinu, tj. dimenzije (visinu i širinu), koristeći AI. Sve to bez gubitka kvaliteta ili uz neke minimalne gubitke. U ovoj recenziji fokusiraćemo se na verziju za Android, ali sve što čemo reći, mahom će važiti i za verziju za Windows.

Kada instalirate SuperImage, prvo što ćete ugledati je čist i jednostavan korisnički interfejs. Pošto aplikacija koristi vještačku inteligenciju kako bi povećala kvalitet vaših fotografija, nema mnogo podešavanja i osim formata u kome će poboljšana fotografija biti sačuvana i koliko puta će rezolucija (dimenzije) fotografije biti povećana, nema nikakvih drugih opcija.

Ovo čini SuperImage izuzetno jednostavnim za korišćenje i odlično za početnike. Sve što treba da uradite je da odaberete sliku kojoj želite da povećate kvalitet, podesite ova dva parametra i pritisnete na dugme za početak rada.

Za obradu fotografija se koriste resursi vašeg telefona, a ne računara u Klaudu. To znači da brzina kojom će se fotografija obrađivati zavisi od brzine vašeg telefona, kao i veličine (dimenzija), to jest rezolucije, same fotografije. Uradili smo test na telefonu koji je star nekoliko godina, na fotografijama koje su sve bile u rezoluciji od oko 1600 x 1200 piksela i uvećali smo rezoluciju 4 puta, a proces je trajao od nekoliko minuta do više od sat vremena. Bitno je pomenuti i da je tokom obrade fotografija telefon radio primjetno sporije, što je i očekivano. Takođe, na računaru ovo vrijeme je bilo znatno kraće.

Kada se obrada završi, fotografija će automatski biti sačuvana na vašem uređaju, a rezultat je iznenađujuće dobar. Ovo najviše zavisi od toga koliko je oštra bila originalna slika, broja sitnih detalja na slici i osvjetljenje. Međutim, čak i kod fotografija koje su bile poprilično lošeg kvaliteta, krajnji rezultat je bio više nego zadovoljavajući, prenosi "Besplatni Programi".

SuperImage je odlična aplikacija koja će vam zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, pomoći da poboljšate fotografije koje su stare ili lošeg kvaliteta. Korišćenje je više nego jednostavno, a rezultati koje ćete dobiti su odlični. Tokom korišćenja nismo naišli ni na jedan problem ili bag, tako da SuperImage dobija preporuku.