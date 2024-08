WeTransfer najavio važnu promjenu

Kompanija WeTransfer poslala je poruku korisnicima, najavljujući važnu promjenu.

Radi se, zapravo, o inovaciji koju WeTransfer uvodi, a o kojoj su pisali kako na društvenim mrežama, tako i na blogu na zvaničnom sajtu - produžava se vrijeme trajanja linkova.

"Dragi korisnici, ni za milion godina nismo mislili da ćemo morati ovo da kažemo, ali eto, tu smo. Teška srca vas obavještavamo da WeTransfer linkovi više neće moći da isteknu", navodi se u saopštenju kompanije, prenosi b.92.

Na zvaničnom blogu pišu dodatna objašnjenja - linkovi za preuzimanje poslatih podataka moći će da se produže do 30 dana za one koji imaju plaćenu verziju WeTransfera, a za one koji imaju besplatnu, od 3 do 7 dana.

Takođe, ova opcija važi samo za aplikaciju WeTransfer, bilo da se radi o iPad, iOS ili Android aplikaciji, a evo kako možete da je iskoristite:

Kada primite novi Transfer, odnosno link u aplikaciji, kada ga tapnete imaćete opciju "save for later". Nakon toga, možete da birate da li ćete iz "saved" odjeljka produžiti datum isticanja za 30 dana, ili od 3 do 7 dana, kao što smo pomenuli.

Fajlovima sačuvanim na ovaj način možete da pristupite kad god želite - dakle, ne morate da čekate da prođe period koji ste odabrali da biste došli do njih.

