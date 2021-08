WhatsApp dobija novu funkciju: Čim ih pogledate, one nestaju

Društvene mreže i čet aplikacije u posljednje vrijeme dosta rade na poboljšanju zaštite privatnosti korisnika, kako bi im omogućile što veću kontrolu nad sadržajem koji objavljuju.

Jedna takva opcija upravo stiže na WhatsApp, a odnosi se na slanje fotografija i videa u okviru ćaskanja.

Nova "View once" funkcija korisnicima daje mogućnost slanja fotografija i video snimaka koji se mogu pogledati samo jednom, nakon čega nestaju.

Korisnik izborom ikonice tajmera koju postavlja fotografiju ili video označava da je to "pogledaj jednom" sadržaj, koji nestaje nakon što bude pogledan.

New feature alert! You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow