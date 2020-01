WhatsApp dobio dark mode: Evo kako da ga uključite

WhatsApp konačno dobija dugo očekivani "Dark mode". Doduše, samo na Android uređajima, pa će oni koji koriste iPhone morati da sačekaju još malo.

Konačno su ispunjene najave, pa je ova opcija stigla i na WhatsApp, prenosi B92.

Jedini uslov da isprobate ovu opciju je da imate najnoviju beta verziju aplikacije, koja je dostupna u Google Play prodavnici.

Oni koji su se prijavili za beta program trebalo bi automatski da dobiju ovo ažuriranje.

Do sada, jedini način da dobijete nešto približno dark mode funkciji bilo je korišćenje drugih aplikacija, a i to je radilo samo na WhatsApp web verziji, piše sajt The Next Web.

Evo kako da omogućite dark mode u vašoj WhatsApp aplikaciji:

*Izaberite tri tačkice u gornjem desnom uglu *Izaberite"Settings" *Izaberite "Chats" -> "Theme" -> "Dark"