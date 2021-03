WhatsApp dodaje glasovne i video pozive u svoju desktop aplikaciju

Jedan na jedan glasovni i video pozivi su konačno dostupni u okviru WhatsApp desktop aplikacije za Windows i Mac. Popularni servis za razmjenu poruka je ove funkcije do sada nudio samo za svoju mobilnu aplikaciju, a krajem prošle godine je počeo sa testovima za desktop aplikaciju.

U objavi, servis ističe da je primjećen veliki rast broja korisnika koji jedni druge pozivaju na WhatsApp-u tokom prethodnih godinu dana. To ne predstavlja iznenađenje, s obzirom na to da je pandemija koronavirusa dovela do toga da se video i glasovni servisi sve više koriste kako bi korisnici ostali u vezi sa porodicom i prijateljima, prenosi benchmark.rs.

Nudeći video pozive na računarima, WhatsApp korisnicima omogućava da svoje najbliže vide jasnije. Pored toga, omogućava im da rade druge stvari i pomijeraju se dok su u razgovoru.

WhatsApp glasovni i video pozivi rade u portret i panoramskom položaju, a korisnici mogu da podese pojavljivanje prozora za razgovore u vrhu drugih otvorenih aplikacija.

Trenutno su dostupni samo jedan na jedan enkriptovani pozivi, kako bi se osiguralo da na desktopu sve funkcioniše kako treba. WhatsApp obećava da će funkciju proširiti kako bi uključio i grupne glasovne i video pozive u budućnosti.