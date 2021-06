WhatsApp ima novu opciju za sve one koje mrzi da kucaju poruke

Danas gotovo nema čet aplikacije koja svojim korisnicima ne nudi i mogućnost slanja glasovnih poruka. One su veoma dobro riješenje za situacije kada je nešto mnogo bolje objasniti govorom nego tekstom ili kad vas jednostavno mrzi da kucate poruku.

Kada su poruke kratke, to ne predstavlja veliki problem, ali ako su duže, to može da bude prilično dosadno, ponekada i iritantno, ako morate da ih preslušavate do kraja.

WhatsApp je svojim korisnicima sada ponudio riješenje za tu situaciju, tako što nastoji da problem ispravi dodavanjem novih opcija za preslušavanje glasovnih poruka.

Korisnici će ubuduće moći da ubrzaju preslušavanje i do dva puta od originalne brzine snimka, piše MakeUseOf. Tako ćete na osnovnoj (1X) brzini snimak slušati onako kako je snimljen. A ako vam je to previše sporo, možete da je ubrzate na 1,5X ili 2X ako želite da preslušavate poruke 1,5 ili dva puta brže, prenosi Telegraf.

Treba pomenuti i da, kada se jednom odlučite za brzinu, WhatsApp će je primjeniti na sve glasovne poruke, sve dok to sami ne promijenite u podešavanjima.