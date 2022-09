WhatsApp od ove nedjelje uvodi novitet koji će mnoge obradovati

Mark Zakerberg ovu je novu funkciju najavio na Facebooku.

Aplikacija od sad omogućava jednostavnije pozive u audio razgovore, a uskoro će implementirati video razgovore sa do 32 osobe.

WhatsApp uvodi novu opciju, koja omogućava dijeljenje linka za pozive. Ova opcija će u programu početi da se pojavljuje od ove nedjelje, a može joj se pristupiti putem trake dostupne na vrhu kartice za pozive. Ako želite da isprobate novu funkciju, biće vam potrebna najnovija verzija aplikacije, piše Verge.

Mark Zakerberg je ovu opciju najavio na Facebooku, izjavivši da će korisnici WhatsAppa moći da dele link na poziv "jednim dodirom prsta". Mogućnost deljenja linka za pozive sa do 32 korisnika najavljena je u aprilu kao dio objave još jedne dolazeće funkcije – WhatsApp Communities.

Linkovi će funkcionisati za audio i video pozive, a Zakerberg takođe potvrđuje da se trenutno testiraju video razgovori za do 32 osobe, što je velik korak prema napred u odnosu na trenutnih osam.

Povećani kapacitet WhatsApp stavlja rame uz rame sa Google Meet, Microsotf Teams i Zoom servisima. Ove konkurentske aplikacije imaju znatno veći kapacitet od WhatsAppa (100 za Google Meet i 300 za Zoom).

One, doduše, imaju i restrikcije, poput ograničenog trajanja poziva za one koji nisu pretplatnici, što ih čini manje atraktivnim opcijama za one koji već koriste WhatsApp. Kad smo već kod toga, WhatsApp nije spominjao restrikcije poziva koje, ako ih neće biti, aplikaciju mogle učiniti odličnim rješenjem za manje timove.

(b92)