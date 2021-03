WhatsApp prestaje da radi za neke telefone

WhatsApp donosi promjene koje se neće baš svima dopasti.

Naime, osim što je nedavno bio u centru kontroverze zbog najave novih pravila privatnosti i izgubio ogroman broj korisnika, WhatsApp će sada, po svemu sudeći, prestati da radi za neke starije verzije Apple uređaja - konkretno, za sve telefone koji koriste iOS 9.

Kako je objavio WaBeta Info, internet-stranica koja često donosi pouzdane infromacije o novim funkcijama WhatsApp-a, podrška za iOS 9 je ukinuta za novu Beta 2.21.50 verziju. Ovo bi, vrlo lako, moglo da se odrazi i na "Stable" verziju, odnosno onu koja će biti dostupna svim korisnicima.

Podsjetimo, iOS 9 verzija pokreće iPhone 4 i iPhone 4S uređaje, pa ako i dalje koristite neki od tih - vjerovatno biste mogli da razmislite o promjeni, naročito ako vam je WhatsApp veoma bitan.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9. The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U