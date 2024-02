Whatsapp sprema nešto "nezamislivo"

Regulativa koju su izglasali evropski političari značajno utiče na poslovanje tehnoloških kompanija koje su zbog zakona donesenih na području EU morale da naprave neke promjene koje su godinama izbjegavale.

Npr. upravo zbog evropske regulative iz Mete su odlučili da uvedu pretplatu za Facebook i Instagram (naravno, i dalje su dostupne i besplatne verzije na kojima se prikazuju oglasi), dok će Apple, uprkos velikom opiranju, ipak otvoriti svoj iOS i prodavnicama trećih strana.

Još jedna potencijalno velika promjena koju možemo očekivati zbog evropske regulative odnosi se i na Metin WhatsApp koji bi uskoro mogao napraviti nešto što su na Vajerdu nazvali nezamislivim.

Naime, „WhatsApp“ bi mogao omogućiti korisnicima da se unutar te aplikacije dopisuju s korisnicima koji koriste druge, konkurentske platforme, što će oduševiti korisnike koji bi u tom slučaju s cijelom komunikacijom mogli upravljati samo s jednom aplikacijom.

U teoriji, to bi značilo da bi putem WhatsApp-a mogli dobiti i poslati poruku korisnicima na Viber, Messenger, Signal i druge komunikacijske aplikacije. Dakle, više ne bi morali preuzimati posebne aplikacije samo kako bi komunicirali s nekoliko osoba koje ne koriste WA, već svu svoju komunikaciju mogu vršiti samo putem WhatsApp-a. Tako, ako neko koristi npr. Signal, nećete morati preuzeti Signal kako biste komunicirali s tom osobom, već joj možete slati poruke preko WhatsApp-a.

Ipak, u praksi još nije poznato šta ekipa iz Zukerbergove kompanije smjera za svojih više od dvije milijarde korisnika, odnosno s kojim bi sve komunikacijskim platformama WhatsApp mogao biti kompatibilan, a to bi trebali saznati u bliskoj budućnosti.

Posljednje dvije godine WhatsApp radi na načinu kako bi i drugim aplikacijama omogućio korišćenje njihove platforme i time omogućio komunikaciju korisnika između različitih platformi, a sve to, što je najvažnije, zadržavajući „end-to-end“ enkripciju kojom se štiti privatnost i sigurnost tih poruka.

„Postoji napetost između načina na koji možemo ponuditi interoperabilnost s trećim stranama, a da u isto vrijeme sačuvamo privatnost, sigurnost i integritet ‘WhatsApp'“a, komentarisao je za Vajerd jedan od direktora iz WhatsApp-a Dik Brauer i dodao: Mislim da smo priličino zadovoljni s time gdje smo stigli.

Interoperabilnost u WhatsApp-u, ali i u još jednoj Metinoj aplikaciji, Mesindžeru, na početku će se fokusirati na slanje tekstualnih poruka, slika, videa, datoteka i glasovnih poruka između samo dvije osobe. Grupni razgovori i glasovni pozivi takođe su u planu, ali ne odmah.

Brauer naglašava i kako će sami korisnici odlučiti da li žele da komuniciraju putem WhatsApp-a s drugim komunikacijskim platformama ili ne, a onima koji se odluče na to, poruke iz aplikacija trećih strana pojaviće se u posebnom inboksu. Razlog za to je, objasnio je ovaj direktor iz Mete, to što te mreže prilično drukčije i korisnicima neće moći da omoguće isti nivo bezbjednosti i privatnosti kao i na sopstvenoj platformi.

Komunikacijske aplikacije koriste sopstvene konfiguracije i različite protokole i koriste različite standarde po pitanju privatnosti, objasnili su na Vajerdu zašto proces implementacije interoperabilnosti nije jednostavan. WhatsApp na njemu radi više od godinu dana, pa će i dalje biti potrebno neko vrijeme dok ova mogućnost postane dostupna na toj platformi.

(Kurir)

