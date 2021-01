Wikipedia obilježava 20 godina postojanja

Sigurno je da nema čovjeka na svijetu koji koristi internet, a da nije čuo za Vikipediju, o čemu svjedoči i podatak da se ona nalazi među 13 najposjećenijih sajtova na svijetu. Najveća onlajn enciklopedija koju svako može da uređuje nastala je 15. januara 2001. godine.

Onlajn enciklopedija Vikipedija je nastala 15. januara 2001. godine na engleskom jeziku, a osnovali su je Džimi Vejls i Lari Sanger, dok sada njome rukovodi Zadužbina "Vikimedija". Stranica trenutno ima više od 55,5 miliona članaka na 306 jezičkih verzija, od čega više od 6,2 miliona na Vikipediji na engleskom jeziku.

Vikipedija na srpskom jeziku nastala je 2003. godine.

Studentima i učenicima uglavnom nije dozvoljeno da se u svojim radovima pozivaju na Vikipediju. Ipak, iako možda i ne citiraju informacije sa onlajn enciklopedije, svi oni uglavnom svoj istraživački proces počinju upravo odatle jer je na mnogim pretraživačima ona na prvom mjestu.

Ime Vikipedija dolazi od havajske reči "vikiviki“ što znači brzo, i grčke reči enciklopedija (zaokruženo znanje). Ova onlajn enciklopedija omogućava ljudima širom svijeta da dodaju i mijenjaju sadržaj, a sve informacije su besplatne. U zajedničkom procesu pisanja i uređivanja korisnici dodaju, brišu i preuređuju sadržaj. Dnevno se na njenim stranicama objavi više od 12.000 unosa.

