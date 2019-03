Windows 10 instaliran na preko 800 miliona uređaja

Microsoft je objavio nekoliko najnovijih dostignuća za Windows 10, a prvo među njima jeste da je kompanijin Windows 10 operativni sistem sada instaliran na preko 800 miliona uređaja.

Drugo veliko dostignuće platforme jeste da Windows 10 bilježi najveće zadovoljstvo kod klijenata u istoriji Windowsa, što je potvrdio Yusuf Mehdi - korporativni potpredsednik Microsofta Modern Life & Devices.

"Zahvaljujemo se svim klijentima i partnerima koji su pomogli da dostignemo 800 miliona #Windows10 uređaja, kao i najveće zadovoljstvo kod klijenata u istoriji Windowsa", istakao je Mehdi.

Microsoft je prije objave Windowsa 10 prognozirao da će platforma za dve do tri godine biti instalirana na milijardu uređaja, ali kompanija još uvek nije uspela da dostigne ovaj cilj. S obzirom na to da se potpuni prestanak podrške za Windows 7 približava, to bi moglo ubrzati prelazak korisnika na Windows 10.

