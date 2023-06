Windows 11 ažuriranje stiglo sa mnogo grešaka

Korisnici su za novo Windows 11 ažuriranje operativnog sistema prijavili mnoge greške uključujući probleme sa instalacijom, konfiguracijom i radom aplikacija.

Greške u instalaciji, podešavanja konfiguracije, memorijske greške i kvar u aplikacijama su samo neki od problema na koje su korisnici naišli kada su instalirali novo Windows 11 ažuriranje operativnog sistema, prenosi Gizchina.

Prošlog mjeseca postalo je dostupno ažuriranje KB5026446 za Windows 11 verziju 22H2, koje sadrži prelazak na „Moments 3“ opciona ažuriranja. „Moments“ (trenuci) su dio standardnih kumulativnih ažuriranja, koji zapravo ne bi trebalo da sadrže samo ispravke grešaka i bezbjednosna poboljšanja već i da obezbijede nove, manje funkcije prije izlaska godišnjeg izdanja.

Međutim, umjesto poboljšanja i novih funkcija, ovaj put je stiglo samo više problema. Ažuriranje je inače, trebalo da sredi problem koji utiče na SMB protokol i grešku koja se pojavljivala o navodnom isteku lozinke.

Greške koje donosi novo Windows 11 ažuriranje:

Već prilikom pokušaja instalacije korisnici su naišli na grešku. Neki od njih nisu uspjeli da ga instaliraju već su dobijali obavještenje o grešci „0k800f081f“ koja ih je obavještavala da postoje problemi sa uslugom Windows Update.

Oni koji su uspjeli da preuzmu ažuriranje prijavili su da više ne mogu da pristupe SMB folderu jer ih sistem obavještava da „nema dovoljno memorijskih ili sistemskih resursa“.

IT administratori su obavestili da Windows 11 može biti samo djelimično konfigurisan. Naime, vodič koji se pojavljuje kada korisnici prvi put uključe računare sa ovim operativnim sistemom, odnosno nekoliko ekrana nazvanih Out of Box Experience koji zahtijevaju od kupaca da prihvate licencu, povežu se na internet ili se prijave na Microsoft nalog možda uopšte neće raditi.

Ipak, to nije sve. Korisnici su naišli i na probleme u radu aplikacija i servisa kao što su Remote Desktop, Microsoft Store i Game Pass. Dešavalo se da Remote Desktop samo prestane da reaguje nakon što se poveže na udaljenu, odnosno „remote“ lokaciju to jest računar.

Drugi su prijavili da im prodavnica aplikacija odnosno Microsoft store ne reaguje, a da igre u okviru Game Pass servisa ne mogu da se igraju. Uz to, u najgorem slučaju po pitanju aplikacija ažuriranje je direktno spriječilo otvaranje bilo koje aplikacije i zatim prouzrokovalo zamrzavanje sistema.

Ažuriranje je prouzrokovalo i greške sa „sleep mode“ odnosno režimom spavanja. Naime, kada računar nakon instalacije ažuriranja uđe u ovaj režim, ne uspijeva da se ponovo pokrene. Ekran se ne uključuje, svjetlo kod kamerice trepće u crvenoj boji, a zatim se računar naprasno restartuje.

Na sve to, nekima od njih je prestala da funkcioniše i opcija kontrole kulera u računarima, jer je konstantno pokazivala da kuleri rade na 100 posto snage bez opcije za njeno podešavanje. Hardverski problemi su takođe bili uključeni, te su neki korisnici prijavili da su tastatura i miš prestali da reaguju, a da je sistem automatski uključivao spoljne tastature.

Ukoliko ste se i vi našli među korisnicima koji su iskusili neka od pomenutih problema, na internetu su već počeli da izlaze vodiči za njihovo rješavanje, a ukoliko ne želite da ih riješavate sami, uvijek se možete obratiti zvaničnoj Microsoft podršci koja bi trebalo da riješi greške. U međuvremenu, s obzirom na količinu problema koji su se pojavili, možda uskoro izađe još jedno novo ažuriranje koje bi trebalo da sredi probleme koje je izazvalo ovo ažuriranje.

(B92)