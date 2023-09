Windows 11 dobija veliku nadogradnju (VIDEO)

Krajem septembra korisnicima Windowsa 11 stižu značajne nadogradnje ovog operativnog sistema.

Microsoft se sprema da 26. septembra predstavi značajnu nadogradnju za svoj Windows 11 operativni sistem. Radi se o nadogradnji koja će imati Windows Copilot, alat koji pokreće vještačka inteligencija, obnovljeni File Explorer, Ink Anywhere za korisnike olovki, poboljšanja Paint aplikacije i još dosta drugih novih funkcija.

Istaknuta funkcija dolazeće nadogradnje jeste Windows Copilot, koji donosi Bing Chat na Windows 11 desktop. Ta alatka u taskbaru korisnicima omogućava kontrolu nad podešavanjim računara, pokretanjem aplikacija i upitima. Duboko je integrisan u OS, s demonstracijama koje pokazuju koliko je koristan za zadatke poput sastavljanja tekstualnih poruka pomoću kalendarskih podataka i navigacije kroz Outlook.

