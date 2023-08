X će vam za verifikaciju možda tražiti fotografiju lične karte i selfi

Platforma X, ranije poznata kao Twitter, razmatra uvođenje verifikacije identiteta putem ličnih dokumenata, kako bi se suprotstavila lažnim nalozima.

Ovaj potez bio je predmet brojnih glasina otkako je Ilon Mask kupio platformu.

Informacije su stigle od nezavisnog istraživača Nime Oviđija, koji je podijelio snimak ekrana koji prikazuje materijale koje će Premium korisnici morati da koriste za verifikaciju svog identiteta, prenosi Telegraf.rs.

Među njima su i lična karta i uređaj s kamerom – vjerovatno pametni telefon. Verifikacija će trajati oko pet minuta. Poruka takođe navodi da korisnici budu spremni da se fotografišu i pošalju fotografije svojih ličnih dokumenata.

Ako pročitate sitna slova, piše da će X čuvati slike vaših dokumenata i biometrijske podatke na svojim serverima do 30 dana. Tokom tog perioda, platforma će deliti vaše podatke s kompanijom za verifikaciju identiteta.

Datum lansiranja ove funkcije je nepoznat, ali bitno je napomenuti da će, po svemu sudeći, biti opciona za Premium korisnike. Postoji sumnja da će ovo zaista zaustaviti lažne naloge na platformi X.

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZh pic.twitter.com/F4ssglakHR