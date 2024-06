X od juče naplaćuje jednu uslugu

​Emitovanje sadržaja uživo uskoro će biti moguće samo uz pretplatu na X-u (bivši Twitter), što ga čini jedinom društvenom mrežom koja naplaćuje tu funkcije.

Radi se o mogućnosti koja je već godinama besplatna na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, Twitchu i TikToku.

Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU