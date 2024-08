X radi na svojoj verziji servisa nalik na Zoom

Platforma X je već neko vrijeme u procesu pretvaranja u "aplikaciju za sve", a sada radi na novoj funkciji koja djeluje da je više usmerena ka zaposlenima u kompaniji nego ka standardnim korisnicima.

Kompanija testira sopstvenu verziju servisa nalik na Zoom, pod nazivom X Conference.

Kris Park, zaposleni u X-u, kaže da kompanija ovu alatku testira interno. Za sada se radi o prilično bazičnoj verziji servisa za konferencijske vide pozive, bar kada se poredi sa Zoom ili Google Meet rivalima.

Od funkcija je navedena mogućnost pinovanja govornika i poboljšana obavještenja, koje stižu na servis, prenosi B92.

Ostaje da se vidi ko će biti krajnja publika X Conference alatke, a već znamo da je Mask ranije istakao da želi da X načini kul verzijom LinkedIn-a.

First ever Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates. Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly... Microsoft Teams Minimal feedback that is likely coming: - better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C