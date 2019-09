YouTube Kids dobija sopstveni sajt

YouTube se priprema da lansira novi sajt namenjen isključivo djeci. Njegova pojava očekuje se ovih dana i to bi trebala da bude desktop/web verzija postojeće Youtube Kids aplikacije, pa će na raspolaganju vjerovatno biti slične funkcije i zaštitni mehanizmi.

Posljednjih godina Google se suočavao sa sve većim pritiscima vezanim za prikaz sadržaja koji su se pojavljivali u video snimcima koji targetiraju djecu. Mnogi od neprihvatljivih videa za dečiji uzrast bili su maskirani kao „family friendly“ sadržaj. Takođe, na mnogim video snimcima na kojima su bila prikazana djeca Google je morao da ukine komentarisanje zbog pedofilskih komentara.

Pored lansiranja sajta koji će biti posvećen djeci, YouTube će takođe predstaviti i nove kategorije za YouTube Kids. Biće dozvoljeno sortiranje video snimaka prema starosnim grupama djece. Za najmlađe će biti definisana grupa od 0 do 4 godine, srednja grupa će obuhvatiti djecu od 5 do 7 godina, dok će najstarija grupa obuhvatiti decu od 8 do 12 godina. Na taj način će djeca na siguran i bezbjedan način moći da gledaju samo snimke koji odgovaraju njihovom uzrastu.

YouTube je naglasio da oni ne uklanjaju ručno svaki video. Sistem koristi algoritam za pretragu koji nije savršen, dok se ručno uklanjanje videa vrši tek nakon prijave od strane korisnika.

