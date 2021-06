YouTube TV sada podržava 4K striming, ali uz jaču cijenu

Iako postoji više od četiri godine, Youtube TV nema prilično bitnu karakteristiku: mogućnost strimovanja u 4K. To se sada mijenja, jer je izbačen novi dodatak "4K Plus", koji će to omogućiti - uz pretpostavku da imate kompatibilan TV i uređaj za strimovanje.

Kada ste kod kuće, 4K Plus vam omogućava da YouTube TV strimujete sa neograničenog broja uređaja. Osnovni YouTube TV paket može istovremeno da strimuje na tri različita uređaja, ali ako imate veliko domaćinstvo koje se oslanja isključivo na tu uslugu, ovo bi trebalo da osigura da niko ne izgubi pristup mreži.

Dodatak 4K Plus takođe uključuje mogućnost preuzimanja snimaka na telefon ili tablet, funkciju koja bi trebalo da bude prilično korisna za ljude jer ovog ljeta počinju ponovo da više putuju, prenosi b92.

Nažalost, sve to dolazi sa prilično velikim troškovima. Dodatak 4K Plus košta 19,99 USD mjesečno, povrh onoga što već plaćate za vaš postojeći YouTube TV paket.