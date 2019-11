YouTube ima redizajniranu početnu stranicu za desktop

Google je objavio da počinje sa implementiranjem novog iskustva početne stranice za YouTube na desktopu i tablet uređajima.

Novi izgled je prvi put primjećen u avgustu, a sada zvanično pristiže korisnicima.

Promjene u redizajnu su lako uočljive. Prvo, Google je povećao veličinu video thumbnaila, što će korisnicima pomoći da dobiju više informacija o videu, kao i video preview više rezolucije. Kako bi implementirao veće thumbnailove, Google je uklonio neke kategorije koje su se nalazile na početnoj stranici (kao što je "From your subscriptions" sekcija).

Ostala poboljšanja su funkcionalnija, pa tako imamo novi "Add to queue" taster koji se prikazuje kada mišem pređete preko thumbnaila a korisnicima omogućava da kreiraju playliste sa početnog ekrana. Watch Later funkcija je iu dalje tu ukoliko vam je potrebna. Google je omogućio i prestanak sugestija sa kanala koji vas ne zanimaju. Na kraju, objavljeno je da će YouTube dodati nove načine filtriranja početne strane, kao što je to uradio i za mobilne uređaje ranije tokom godine. Korisnici će moći da izaberu iz različite ponude preporučenih tema, tako da se samo video klipovi iz te teme prikazuju na početnoj strani.

(Neowin)