YouTube implementira istovremeno gledanje klipova i čitanje komentara

YouTube dobio novu interesantnu opciju za sve one koji nemaju puno vremena.

Potpuno neočekivano, YouTube aplikacija je uveliko počela testiranje kod pojedinih korisnika, sve kako bi omogućila da se video klipovi i komentari čitaju u isto vrijeme.

Korisnici društvenih mreža kao što su Twitter i Reddit, su prijavili da im je Android verzija YouTube platforme izmijenjena.

Goolge sada dozvoljava da korisnik YouTube platforme gleda video klip u full-screen mode, odnosno preko cijelog ekrana, i da u isto vrijeme čita poruke. To prethodno nije bilo moguće pošto bi takav režim zauzeo čitav ekran, što znači da nije bilo mjesta za nikakve komentare.

Novo ažuriranje će smanjiti dio gdje se reprodukuje video, dok će se pojaviti novi ekran sa komentarima. Kada korisnik odluči da mu je dosta komentara, on može da ih ukloni tako što ih povuče sa ekrana, potom će se video vratiti u uobičajnu veličinu, prenosi PhoneArena. Treba dodati da će ova opcija biti dostupna i ukoliko gledate video klipove u portrait režimu (kada držite telefon vertikalno), dok se oduvijek moglo istovremeno čitati komentari i gledati klipovi, ali ne preko cijelog ekrana.

Posljednja riječ je Google-ova, ako budu bilo zadovoljni ovim testiranjem i odzivom korisnika, vjerovatno će se ova opcija za multitasking pojaviti i kod svih ostalih Android korisnika. Kako je još uvijek u fazi testiranja, gdje samo limitiran broj subjekata učestvuje u istom, vjerovatno ćemo morati sačekati još malo dok ne stigne na uređaje.

Did anyone see this yet? I was playing a video with comments on in the Android app, and then went to fullscreen. Somehow, I can still scroll the comments while watching the video. Is this a bug or a feature @YouTube ? Credit : https://t.co/viE9FgTawC by MrMobile pic.twitter.com/dAobDRqnr2