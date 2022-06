"YouTube ne čini dovoljno da spreči hakerske napade"

YouTube nije uspio da se izbori sa sajber-kriminalcima koji stoje iza lažnih video snimaka Ilona Maska, tvrdi BBC koji je istraživao ovaj fenomen.

Kriminalci otimaju YouTube naloge i koriste video snimke za promovisanje kripto prevara. Zvijezda ovih videa, Ilon Mask, kaže da se YouTube time ne bavi a iz YouTubea odgovaraju da uklanjaju kanale koji su prijavljeni.

Ovaj scenario nije nov – sajber-kriminalci podstiču ljude da im šalju kriptovalute, obećavajući im nagradu od Ilona Maska.

Istorija transakcija novčanika pokazuje da su prevaranti zaradili 243.000 dolara za nešto više od nedjelju dana: 23 transfera bitcoina u vrijednosti od 234.000 dolara i 18 transfera ethereuma u vrijednosti od 9.000 dolara.

BBC citira analitičare iz Whale Alerta koji prate novčanike prevaranta, koji kažu da su prošle godine na ovaj način zaradili 98 miliona dolara, i 30 miliona dolara do sada.

Svakih nekoliko dana, hakeri mijenjaju naziv i sliku na desetine YouTube kanala kako bi izgledali kao zvanični kanali kompanije Tesla, proizvođača električnih automobila čiji je izvršni direktor Ilon Mask.

Kriminalci kupuju ukradene imejl adrese i lozinke ili isprobavaju uobičajene lozinke na poznatim imejl adresama. Tako je poznatom čileanskom muzičaru Aisacku prije dvije nedjelje hakovan YouTube kanal.

"Hakovanje mog kanala me je mnogo pogodilo, pošto me nekoliko dana dijeli od objavljivanja novog muzičkog spota, a sada pravim drugi kanal kao rezervnu kopiju i ponovo postavljam više od 10 godina rada na YouTube", rekao je on.

YouTube se brani od ovih opružbi tvrdeći da imaju "stroge smjernice zajednice koje zabranjuju prevare, uključujući lažno predstavljanje i hakovanje", prenosi B92.