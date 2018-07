YouTube tamni mod dostupan za Android

YouTube je u martu potvrdio da će objaviti tamni mod za svoje mobilne aplikacije.

Mod je prvo objavljen za iOS aplikaciju, mada su se mnogi nadali da će se on prvo pojaviti za Android verziju.

Ipak, nekoliko meseci nakon što se YouTube tamni mod pojavio na iOS-u, konačno je dostupan i za Android uređaje. Tamni mod je prvo dodat na desktop krajem prošle godine.

Tamni mod za YouTube za Android je objavljen prilično tiho, a kompanija čak nije imala ni formalnu objavu ove opcije. Korisnici ga mogu pronaći primenjenog automatski u pop-up tasteru u dnu ekrana, koji pominje da je opcija sada dostupna. Korisnicima je omogućena i opcija da isključe mod i ugase obavještenje.

U meniju za podešavanja se nalazi i toggle za tamnu temu, gdje je smješten u okviru General menija, ispod "Remind me to take a break" funkcije.

