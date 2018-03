YouTube tamni mod stigao na mobilne uređaje

YouTube je na Twitteru zvanično objavio da tamni mod počinje da pristiže na mobilne uređaje. Očekuje se da će biti potrebno nekoliko dana da se proširi na sve iOS uređaje, dok će Android korisnicima stići uskoro.

Već mjesecima korisnici iščekuju dark mode za YouTube na mobilnim uređajima, a iako Google još uvijek nije spreman da odobri distribuciju tamnog moda na Android uređajima, opcija trenutno pristiže iOS korisnicima.

Prvi nagovještaji da YouTube radi na tome da donese tamni mod na mobilne uređaje, pojavio se prošle jeseni, napredak na ovom polju je primjećen početkom 2018. godine, a sada imamo i konkretne rezultate.

Prema navodima, tamni mod za Android korisnike stiže "uskoro" ali za sada nije poznato da li ovo označava dane ili nedjelje.

It’s finally here!



Dark theme is rolling out on iOS over the next few days. Toggle it on/off in settings. pic.twitter.com/Mkfl1Dzu3M