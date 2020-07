Zaharova: Lažnim vijestima se nemoguće suprotstaviti

Društvenim mrežama u svetu predstoji restruktuiranje, one će se mijenjati i na sebi osjetiti uticaj ili pritisak, smatra portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Već vidimo kapitalni početak restruktuiranja, moderacije, zakonodavne legalizacije društvenih mreža.

Ako je prije toga, tokom nekoliko godina, ovo bio neki uvod, onda će sada ova sredina doživjeti ili pritisak na sebe ili uticaj, ali će se na ovaj ili onaj način mijenjati", rekla je Zaharova na onlajn konferenciji "Svijet očima medija u 2020. godini", koju je organizovala novinska agencija "Rusija sevodnja".

Prema njenom mišljenju, glavna prijetnja u medijskom prostoru danas su lažne vijesti.

"Glavna prijetnja su lažne vijesti. Dugo se glavna prijetnja zvala propaganda, sjetite se, sve se zasnivalo na tome: osnovni ugušivač slobode medija, nemogućnosti razvoja novinarstva, prepreka u radu novinara nazivala se upravo propaganda", objasnila je Zaharova, prenosi Sputnjik.

"Danas mi se čini da zlo propagande blijedi u poređenju sa prijetnjom koju predstavljaju lažne vijesti. Zato što se možete oduprijeti propagandi, imate sve alate za to, postoje zakoni, za to su stvorene svjetske međunarodne institucije, za to je stvoreno civilno društvo", dodala je ona.

Ona je uvjerena da se propagandi može suprotstaviti, ali da je lažnim vijestima to nemoguće: "Bilo da ste pojedinac, javna ličnost, struktura, organizacija, kompanija, država. Nemoguće je, ne postoje takvi mehanizmi", konstatovala je Zaharova dodajući da je "stvoren ogroman broj mehanizama za širenje lažnih vijesti".