Zakerberg: Ugroženi podaci dvije milijarde korisnika

Izvršni direktor i saosnivač kompanije Facebook Mark Zakerberg danas je otkrio da bi čak 2,2 milijarde korisnika moglo da računa na to da su njihovi podaci ugroženi.

Uzrok za to je ranjivost Funkcije za pretragu, koja svakome omogućava da pronađe nekog od korisnika putem njihove imejl adrese ili broja telefona.

Kornisici prethodno treba da odaberu opciju koja dozvoljava da se njihovo ime pojavi u pretrazi, ali je problem u tome što je u sigurnosnim podešavanjima ova opcija automatski čekirana.

Na razmkere problema ukazao je tehnički direktor Facebooka Majk Šrepfer.

"Zlonamjerne osobe koristile su ove ranjivosti sa ciljem krađe ličnih podataka korisnika. Kriminalci su do ličnih podataka dolazili zloupotrebom brojeva telefona i imejl adresa koje bi prethodno pronašli putem pretrage. S obzirom na razmjere i sofisticiranost aktivnosti koje smo do sada vidjeli, imamo razloga da vjerujemo da su ugroženi podaci većine korisnika naše društvene mreže", rekao je on.

Zakerberg je danas potvrdio da su korisnici Facebooke u velikoj mjeri bili nezaštićeni.

"Pretpostavljam da bi, ako su vaša podešavanja bila tako podešena tako da ljudi mogu da vas pronađu, neko u nekom trenutku imao pristup vašim javnim informacijama", rekao je on, prenosi B92.net.

Takođe je otkriveno da Facebook skenira sadržaj svih korisnickih poruka, uključujuci fotografije koje korisnici međusobno šalju jedni drugima, kao i linkove.

Kompanija navodi da ta praksa postoji sa ciljem da se provjeri da li su fotografije u skladu sa pravilima Facebooka.

Zakerberg je tokom konferencijskog poziva danas istakao da je 87 miliona maksimalan broj korisnika koji bi mogao da bude ugrožen u okviru skandala sa kompanijom Kembridž Anallitika.

Zakerbeg je tokom poziva rekao da se oseća odgovornim za greške do kojih je došlo, a na pitanje da li i dalje sebe smatra najboljom osobom za upravljanje Facebookom, odgovorio je - "Da".

"Ja sam započeo sve ovo. Ja vodim kompaniju. I ja sam odgovoran za sve što se dešava ovdje", rekao je on.