Zakerberg zbunio neobičnim objavama na Facebooku

Osnivač Facebooka Mark Zakerberg je zbunio veliki broj ljudi nedavnim neobičnim objavama na Facebooku.

Na Zakerbergovom Facebook profilu pvo je osvanula objava sa gomilom brojeva: "1140648592060760981".

Nakon toga se navodno oglasio i u komentarima, sa molbom: "pratite me, molim vas" (follow me please).

Obe poruke su u međuvremenu obrisane sa Facebooka i mogu se naći u objavama ljudi na Twitteru.

Za sada nije poznato o čemu se radi. Da li je Zakerberg trolovao svoje Facebook pratioce ili mu je nalog možda hakovan, kako sugerišu brojni korisnici, prenosi b92.

Mnogi smatraju da objave imaju veze sa predstavljanjem Quest 3 uređaja za virtuelnu realnost, koji bi uskoro mogao da bude prikazan.