Zaštitite se od "zločastih" aplikacija na Androidu

Sve što niste duže koristili ili ste čak zaboravili da imate instalirano na telefonu, slobodno deinstalirajte. Vaš će vam telefon biti zahvalan.

Ponekad su zaraze na telefonima rezultat neopreznosti i neinformiranosti korisnika, a ponekad činjenice da su autori malware uspjeli dovoljno dobro sakriti u naizgled legalnoj aplikaciji, da je ona prošla Googleovu provjeru i našla se u Google Play Storeu.

Pa kako se onda zaštititi od neželjenih gostiju na svom pametnom telefonu ili tabletu, a istovremeno instalirati i koristiti zanimljive aplikacije?

Pokušajte prije svake instalacije pratiti ova četiri koraka.

1) Nemojte preuzimati aplikacije sa sumnjivih stranica

Iako je Google Play Store glavni depozitorij za Android aplikacije, to ne znači da se do njih ne može doći i drugim putem. Neke firme biraju same lansirati aplikacije na svojim stranicama ne bi li tako izbjegle Googleove naknade, dok druge biraju alternativne depozitorije. U svakom slučaju, ako želite doći do takve aplikacije, budite veoma oprezni.

Pogledajte kako izgleda stranica na kojoj se "nudi" preuzimanje aplikacije. Ako vam djeluje sumnjivo, prepuna je različitih reklama, nema komentara korisnika –radije nemojte. Ne znate je li ko provjerio tu aplikaciju i, možda još važnije, ne znate ni hoćete li preuzeti baš aplikaciju koju ste željeli ili ćete se usrećiti nekim zlonamjernim programom koji će vaš pametni telefon pretvoriti u beskorisnu ciglu.

2) Pažljivo u Google Play Storeu

Google se trudi, zaista se trudi pregledavati aplikacije koje se žele naći u njihovoj trgovini. Međutim brojni autori aplikacija, kako bi te aplikacije učinili besplatnima, ugrađuje u njih oglase.

Mnogo oglasa znači i mnogo mogućnosti za ubacivanje nepoželjnog koda ili špijuniranje vaših aktivnosti.

Zato, prije nego što stisnete "Instaliraj", pročitajte komentare o aplikaciji. I ne samo one "najkorisnije", već i one "najnovije". Ako među komentarima ima mnogo negativnih, pogotovo nakon posljednjeg ažuriranja, radije preskočite tu aplikaciju i potražite alternativu.

3) Čitajte što aplikacije traže od vas

Novije verzije Androida omogućuju korisnicima da vide čemu aplikacije pristupaju na njihovu pametnom telefonu i uskrate im taj pristup. To su oni "dosadni" prozorčići koji iskoče i kažu "Instagram želi pristupiti vašim fotografijama" ili nešto slično.

Nemojte samo klikati bez čitanja. Aplikacije će raditi i ako im uskratite pristup određenim dijelovima svog telefona.

Npr. Hangout će i dalje raditi ako mu uskratite pristup svojim fotografijama pohranjenima na uređaju.

Razmislite, treba li zaista vašoj omiljenoj mobilnoj igri pristup popisu vaših poziva i mogućnost slanja i primanja SMS-a? Vjerovatno ne. Pa zašto biste joj to onda dopustili?

4) Instalirajte samo ono što ćete zaista koristiti

Korisnici često instaliraju gomilu aplikacija jer su čuli da su dobre, ali zapravo koriste samo jednu ili dvije. Nema ništa loše u instalaciji aplikacije koju želite isprobati. No ako ju ne koristite, zaista nema potrebe da vam zauzima vrijedan prostor na pametnom telefonu.

Koristite li isti telefon za poslovne i privatne stvari, nije loše napraviti dva različita profila i tako razdvojiti aplikacije i podatke koje koristite za posao (a koje mogu biti osjetljive) od onih koje koristite u privatno vrijeme.

(NN/zimo.hr)