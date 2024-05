Završen 3. Social Media Summit

Ovogodišnji, treći po redu, Social Media Summit održan je juče u Sarajevu, a okupio je brojne domaće i svjetske stručnjake iz oblasti digitalnog marketinga i više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine.

Društvene mreže posljednjih godina preuzele su primat u oglašavanju pa je ova oblast u ekspanziji, ali još uvijek ima mnogo prostora za napredak. Social Media Summit bio je odlična prilika da učesnici iz svijeta biznisa čuju lična iskustva i primjere uspješnih kampanja, da nauče kako da unaprijede svoj brend, koji je najbolji način oglašavanja na društvenim mrežama, i još mnogo toga.

“Kreiranje jakih poruka na društvenim mrežama izuzetno je važno u modernom svijetu oglašavanja, pa ne čudi što se sve veći broj kompanija, kako velikih tako i malih, odlučuje da poveća ulaganja u ovu vrstu marketinga. Na ovogodišnjem Summitu smo imali priliku čuti neke od vodećih stručnjaka koji su govorili o tome na šta je važno fokusirati se kako biste postigli uspjeh. Bilo je govora i o budućnosti brendova u vremenu AI-ja, te o tome na koji način se najbolje može iskoristiti ovaj alat u poslovanju. Ovakvi događaji su savršena prilika i za kompanije i za kreatore sadržaja da se upoznaju, razmijene ideje i dosadašnja iskustva, ali i da dogovore neku buduću saradnju”, istakao je Emir Muratović, chief marketing officer u agenciji Altermedia.

Jedan od najvećih LinkedIn eksperata današnjice Jasmin Alić govorio je o važnosti korištenja ove poslovne mreže u širenju pozitivnih vijesti o brendu i kompaniji, te istakao prednosti i mogućnosti koje LinkedIn pruža. Njegovo predavanje privuklo je veliku pažnju, a prisutni su imali priliku da saznaju koja to vrsta sadržaja na LinkedInu privlači najviše pažnje i daje najbolje rezultate.

Važnost ovakvog događaja prepoznala je I kompanija Telemach, koja je bila generalni pokrovitelj ovogodišnjeg Social Media Summita.

“Kao najveći investitor u digitalizaciju zemlje, zadovoljstvo nam je treću godinu zaredom biti podrška skupu ključnih aktera digitalnog marketinga i društvenih mreža iz zemlje i regije, odnosno cijele jedne industrije čije se poslovanje temelji na pouzdanom i brzom internetu, kakav pruža upravo naša kompanija. Uz pomoć vrhunskih tehnologija omogućili smo našim korisnicima da uživaju u pet puta bržem internetu u odnosu na iste pakete koji se nude na tržištu BiH. Pristupne brzine u EON paketima se kreću već od 250 Mbps pa do čak 1 Gbps na GIGA mreži. Brojne kompanije i kreatori sadržaja svoj uspjeh na društvenim mrežama gradili su oslanjajući se isključivo na našu brzu i kvalitetnu komunikacijsku infrastrukturu, što nas čini izuzetno ponosnim. Iskoristili smo ovaj događaj da razmijenimo ideje i mišljenja koje će nam pomoći da dodatno unaprijedimo tehnologije koje oblikuju budućnost komunikacije“, istakao je Admir Drinić, generalni direktor Telemacha BH.

Posebna pažnja posvećena je i influencer marketingu, tačnije edukaciji onih koji tek planiraju ući u svijet influencinga, s ciljem da im se približi način komuniciranja i dolaska do što veće publike, ali i važnost kreiranja sadržaja koji će privući tu publiku i navesti ih da postanu potrošači ili korisnici brenda kojeg reklamira influencer.

U sklopu programskog dijela održana je i ceremonija dodjele nagrada Digital Cup i Influencer Awards, gdje su dodijeljena priznanja onima koji su u protekloj godini imali zapažene rezultate u svom radu i bili su najbolji u svojoj industriji.

Dobitnici Digital Cup su:

CONTENT MARKETING CAMPAIGN – Bingo

ECO CAMPAIGN - Hemofarm

E COMMERCE CAMPAIGN – dm Bosna i Hercegovina

INFLUENCER MARKETING CAMPAIGN - Bingo

INNOVATIVE CAMPAIGN - Grand Kafa

INTEGRATED CAMPAIGN - Bingo

PRODUCT LUNCH CAMPAIGN - Cedevita

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN - Bingo

CSR CAMPAIGN – Telemach, Grand Kafa, Avon

INNOVATION IN THE USE OF NEW TECHNOLOGIES - Argeta

Dobitnici Influencer Awards:

TIK TOK INFLUENCER OF THE YEAR – Mirza Demirović

SOCIALLY RESPONSIBLE INFLUENCER OF THE YEAR – Hana Hadžiavdagić

REGIONALNI INFLUENCER OF THE YEAR - Nikola Gajić

MOM INFLUENCER OF THE YEAR – Zerina Suyabatamaz

MICRO INFLUENCER OF THE YEAR – Sara Kordić

LIFESTYLE INFLUENCER OF THE YEAR – Samra Menzilović

FOOD INFLUENCER OF THE YEAR - Adi Bebanić

FITNESS AND HEALTH INFLUENCER OF THE YEAR – Ana Bavrka

COMEDY INFLUENCER OF THE YEAR – Sead Hrustanović

FASHION & BEAUTY INFLUENCER OF THE YEAR - Merjem Nuhić

CLIENT CHOICES BY TELEMACH – Emina Tsili

INFLUENCER OF THE YEAR – Mirza Mustafagić

Generalni pokrovitelj projekta je kompanija Telemach, zlatni sponzori Insta Grand, Općina Ilidža, Argeta, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, oficijelno vozilo Summita je Hyundai, srebreni sponzor Cedevita, a prijatelji projekta je Mliječna industrija 99 i essence. Organizator je marketinška agencija Altermedia.

