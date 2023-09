Zbog ovoga WhatsApp može da vam blokira nalog

Ukoliko spadate među korisnike koji zloupotrebljavaju WhatsApp, Meta će vam zabraniti korišćenje usluge.

Prije nego što se zabrinete u vezi sa tim da li kršite neko pravilo, potrebno je naglasiti da aplikacija odlučuje o zabrani prema veoma specifičnom setu pravila.

Drugim riječima, oni koji su zaslužili blokadu radili su nekoliko veoma specifičnih stvari, piše tportal.

Korišćenje nezvanične verzije WhatsAppa

Iako možda mislite da je korišćenje nezvanične verzije WhatsAppa bezopasno, može dovesti do suspendovanja vašeg naloga.

Nezvanične verzije WhatsAppa kreiraju programeri trećih strana, za koje ste možda čuli. To su programi GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp Go, WhatsApp Prime i OG WhatsApp.

WhatsApp ne odobrava niti podržava aplikacije trećih strana i navodi da će onima koji ih koriste biti zabranjeni nalozi zbog njihovog korišćenja.

Zašto to rade? Zato što nezvanične WhatsApp aplikacije nose veće bezbjednosne rizike. Da biste izbjegli rizik od zabrane, WhatsApp kaže da treba da koristite samo zvanične i proverjene verzije dostupne u Google Play prodavnici i App Storeu.

Pošto zabrane uključuju stavljanje vašeg broja telefona na crnu listu, kreiranje novog naloga sa istim brojem neće funkcionisati.

Slanje prijetećeg i nezakonitog sadržaja

Ako delite nezakonit sadržaj na WhatsAppu, prijetite ljudima, širite poruke mržnje ili uvredljiv sadržaj, možete izgubiti pristup svom nalogu.

Kao što je navedeno u uslovima korišćenja, WhatsApp napominje da u aplikaciju ne možete slati "ilegalni, opsceni, klevetnički, preteći, zastrašujući, uznemiravajući, rasno/etnički ili uvredljivi sadržaji zasnovan na mržnji". Takođe nije dozvoljeno promovisanje nasilnih zločina ili ugrožavanja i eksploatacija djece.

Drugim riječima, dobro razmislite o tome šta dijelite na WhatsAppu.

Dosljedno izvještavanje

Korisnici mogu da odu dalje od blokiranja vašeg broja – mogu da vas prijave. WhatsApp napominje da kada neko prijavi vaš nalog, WhatsApp dobija pristup posljednjih pet poruka koje može da pregleda da bi utvrdio da li je prijava opravdana ili ne.

Ako moderatori prime više prijava o sličnim kršenjima, vaš WhatsApp nalog će vjerovatno biti zabranjen. Ukoliko smatrate da vas je neko neopravdano prijavio, uvijek možete zatražiti reviziju zabrane tako što ćete se direktno obratiti Meti putem mejla ili u okviru aplikacije, ali su velike šanse da zabrana ostane, piše tportal.

Korišćenje WhatsAppa za prevare i malver

WhatsApp ne dozvoljava slanje sadržaja koji šteti drugim korisnicima, uključujući malver i prevare. U uslovima korišćenja, WhatsApp naglašava da korisnici ne smiju da "šalju, čuvaju ili prenose viruse ili druge štetne računarske kodove preko usluge".

Ako vas uhvate u tome, zabraniće vam nalog. Naglašavamo da takođe nije dozvoljeno prikupljanje podataka o korisnicima na nezakonit i neovlašćen način – drugim riječima, phishing je nezakonit.

Dodavanje ljudi u grupe bez dozvole

Ako pripadate grupama, uvijek treba da tražite dozvolu prije nego što dodate nove članove. WhatsApp navodi da "prije nego što dodate ljude u razgovor, treba da dobijete njihovu dozvolu, a ako dodate nekoga u grupu i on je napusti, poštujte njihovu odluku".

Ako to ne učinite, vjerovatno ćete dobiti više prijava i na kraju će vam biti zabranjen pristup WhatsApp.

Automatizacija aktivnosti na WhatsAppu

Iako možete da koristite WhatsApp koliko god želite, nije vam dozvoljeno da koristite automatizaciju kao što su masovne poruke, automatsko slanje i automatsko pozivanje.

Takođe ne možete koristiti automatizaciju za kreiranje naloga ili grupa. WhatsApp koristi vještačku inteligenciju da prepozna ovakvo ponašanje, što znači da možete biti zabranjeni čak i ako niste prijavljeni.

Širenje lažnih vijesti

Uslovi korišćenja usluge WhatsApp takođe zabranjuju sadržaj koji uključuje "objavljivanje neistina, lažnih predstavljanja ili obmanjujućih izjava". Ako pokušavate da kreirate ovakav sadržaj, WhatsApp će najvjerovatnije suspendovati vaš nalog, piše Makeuseof.

WhatsApp takođe preporučuje provjeru činjenica prije prosljeđivanja poruka. Ako stalno dijelite lažne objave sa drugima, vjerovatno će im to dosaditi i bićete prijavljeni.

Štaviše, Meta je uvela ograničenja prosljeđivanja upravo zbog učestalosti ovog problema – aplikacija takođe označava višestruke prosljeđene poruke kako bi korisnici znali da dolaze iz drugog izvora, navodi tportal.