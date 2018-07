iOS 12: iCloud dijeljenje fotografija sa privremenim linkovima

iOS 12 i macOS Mojave vam omogućavaju dijeljenje iCloud albuma s onima koji ne koriste tu uslugu. Uskoro ćete to moći učiniti i putem privremenih linkova. Pogledajmo kako!

Apple promoviše svoj ekosistem. Za one koji žive unutar njega, to je savršeno, ali ako neko odluči da ne želi da bude dio ekosistema, neće u potpunosti koristiti potencijal i mogućnosti Apple proizvoda. Na primjer, ako želite da podijelite iCloud album s nekim, ne možete to da učinite osim ako ta osoba nije korisnik te usluge.

Srećom, u iOS-u 12 i macOS-u Mojave, Apple vam pruža mogućnost pravljenja linka u iCloud-u, s kojim možete direktno poslati fotografije onim prijateljima koji nemaju iPhone ili Mac. U budućnosti ćete moći napraviti privremen link koji će vrijediti 30 dana i nakon toga isteći, ali naravno, biće moguće i da ga uklonite prije nego što prođe 30 dana, ako to želite.

Ako koristite prvu beta verziju iOS-a 12, ali ne koristite iCloud Photo Library, možete je uključiti na sljedeći način:

Idite na Settings

Dodirnite vaš nalog

Potražite iCloud meni

Zatim odaberite Photos

Na kraju, uključite prekidač koji se nalazi pored iCloud Photos

Albume možete dijeliti putem linka na sljedeći način:

Otvorite aplikaciju ‘Photos’

Dodirnite ikonicu ‘Albums’

Dodirnite dugme ‘People’

Uključite prekidač koji se nalazi pored ‘Public Website’

Dodirnite ‘Share Link’

Odaberite željeni medij za listu za dijeljenje

Isto možete učiniti i na Mac-u; otvorite aplikaciju Photos i kliknite na Shared Album, koji se nalazi ispod odjeljka Shared. Kliknite na dugme ‘People’ i označite kućicu za ‘Public Website’.

Da biste napravili privremen link, morate uraditi sljedeće:

Otvorite aplikaciju ‘Photos’

Odaberite fotografije koje želite da pošaljete

Dodirnite dugme ‘Share’

Pričekajte malo dok se link ne napravi, sačuvajte ga negdje i gotovi ste.

(imagazin)