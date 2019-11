iPhone aplikacija za korisnike kojima nedostaje iPod Classic

Jedan iOS developer smislio je iPhone aplikaciju koja ovaj uređaj pretvara u iPod Classic, u paketu sa kružnim upravljačem koji najviše utiče na buđenje nostalgičnih osjećanja.

Radi se o developeru koji se predstavlja kao Elvin Hu, i uči dizajn na Cooper Union koledžu, i koji na ovom projektu radi od oktobra.

Nedavno je sa pratiocima na Twitter-u podelio dizajn nezavršene aplikacije, pa su zainteresovani mogli da vide iPhone koji izgleda kao iPod Classic, i da čuju originalne zvukove koje je pravio stariji iPod uređaj.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh