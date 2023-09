iPhone korisnicima je dostupan iOS 17: Evo koje novitete donosi

Baš kao što je to i najavio na predstavljanju iPhone 15 serije, Apple je juče na sve podržane iPhone uređaje isporučio najnoviju iOS 17 nadogradnju.

Nakon što je čitavog ljeta bio u beta fazi, iOS 17 juče je konačno u stabilnom izdanju isporučen na podržane iPhone uređaje.

Preduslov za iOS 17 nadogradnju je da uređaji koriste Apple A12 Bionic čip ili noviji. Tako iOS 17, nažalost, neće stići na iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X. Stariji pametni telefoni koji ispunjavaju uslove za iOS 17 nadogradnju uključuju iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone SE druge generacije.

Spisak iPhonea koji su dobili iOS 17 nadogradnju izgleda ovako:

Nova verzija operativnog sistema sa sobom donosi mnoštvo novih funkcija, među kojima su Check In NameDrop, Contact Posters, itd. Check In je nova bezbjednosna funkcija koja će pomoći porodicama na putovanjima. NameDrop je nova funkcija koju koristite kada želite da s nekim podijelite podatke o kontaktu. Contact Posters je novi prilagodljivi ekran poziva, koji omogućava promjenu raznih vizuelnih komponenti prilikom dolaznog poziva.

Osim toga, Apple Maps konačno dobija podršku za offline mape. SharePlay sada može istovremeno da dijeli stream na dva uređaja. Safari donosi još veću zaštitu za privatno pretraživanje.

Umjesto dosadašnjeg "Hej Siri", korisnici mogu reći samo "Siri" i on će se pojaviti. Aplikacija Health ima novi skup funkcija mentalnog zdravlja, a Apple Music uvodi Collaborative playlists u kojima možete uživati sa svojim prijateljima. SharePlay sada može istovremeno da dijeli stream na dva uređaja.

