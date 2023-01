Arheolozi otkrili ostatke naselja iz kamenog doba

MANČESTER - Tim arheologa sa univerziteta u Česteru i Mančesteru došao je do otkrića koja bacaju novo svjetlo na zajednice koje su naseljavale Veliku Britaniju nakon završetka posljednjeg ledenog doba, navodi se u saopštenju Univerziteta u Česteru.

Iskopavanja koja je tim sproveo na lokalitetu u Sjevernom Jorkširu otkrila su izuzetno dobro očuvane ostatke malog naselja u kome su živjele grupe lovaca-sakupljača pre oko 10.500 godina.

Među otkrićima su bile i kosti životinja koje su ljudi lovili, oruđe i oružje napravljeno od kosti, rogova i kamena, kao i rijetki tragovi obrade drveta.

Lokalitet u blizini Skarboroa prvobitno je ležao na obali ostrva u drevnom jezeru i datira iz perioda mezolita ili srednjeg kamenog doba.

Tokom hiljada godina jezero se polako punilo debelim naslagama treseta, koji je postepeno zatrpao i sačuvao to mjesto.

„Rijetko je naći ovako star materijal u tako dobrom stanju. Mezolit u Britaniji bio je prije uvođenja grnčarije ili metala, tako da je pronalaženje organskih ostataka poput kosti, rogova i drveta, koji obično nisu očuvani, od velike važnosti za rekonstruisanje života ljudi", rekao je Nik Overton sa Univerziteta u Mančesteru.

Analiza otkrivenih predmeta omogućava timu da nauči više o tom periodu i promijeni prethodna shvatanja o ranim praistorijskim zajednicama.

Kosti pokazuju da su ljudi lovili širok spektar životinja u brojnim staništima oko jezera, uključujući velike sisare, kao što su losovi i jeleni i manje sisare kao što su dabrovi i vodene ptice.

Tijela ulovljenih životinja su iskasapljena, a dijelovi su namjerno deponovani u močvare na ostrvu.

„Ljudi često misle da su praistorijski lovci-sakupljači živjeli na ivici gladi, seleći se od mjesta do mjesta u beskrajnoj potrazi za hranom i da su tek sa uvođenjem poljoprivrede ljudi počeli da žive stabilnijim načinom života. Ali, ovdje imamo ljude koji naseljavaju bogatu mrežu lokaliteta i staništa, odvajaju vrijeme za ukrašavanje predmeta i vode računa o načinima na koji su odlagali životinjske ostatke i važne artefakte. To nisu ljudi koji su se borili da prežive. Bili su to ljudi sigurni u svoje razumijevanje okoline, ponašanja i staništa različitih životinjskih vrsta koje su tamo živjele,” istakla je Ejmi Grej Džons sa Univerziteta u Česteru.

Tim se nada da će buduća istraživanja na ovoj lokaciji i drugim mjestima u toj oblasti nastaviti da bacaju novo svjetlo na odnos ljudi sa životnom sredinom.

Analiza naslaga treseta oko lokacije već pokazuje da je ovo bio prostor sa izrazitim biodiverzitetom, bogat biljnim i životinjskim svijetom, a tim se nada da će u nastavku istraživanja otkriti kakve su efekte ljudi imali na ovo okruženje.

„Iz istraživanja sprovedenih na drugim lokacijama oko jezera znamo da su ove ljudske zajednice namjerno upravljale i manipulisale zajednicama divljih biljaka. Kako radimo više na ovoj lokaciji, nadamo se da ćemo detaljnije pokazati kako su ljudi mijenjali sastav ovog okruženja hiljadama godina pre uvođenja poljoprivrede u Britaniju", rekao je Bari Tejlor sa Univerziteta u Česteru.