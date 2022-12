Dogodilo se na današnji datum, 23. decembar

Danas je petak, 23. decembar, 357. dan 2022. Do kraja godine ima osam dana.

1777. - Rođen ruski car Aleksandar Prvi Pavlovič Romanov, koji je po stupanju na prijesto 1801. otpočeo seriju liberalnih reformi. Za vrijeme njegove vladavine /do smrti 1825/ Rusija je teritorijalno proširena. Savezništvo koje je 1807. zaključio s francuskim carem Napoleonom Prvim - protiv kojeg je prethodno ratovao u savezu s Austrijom, Pruskom i Engleskom - iskoristio je da u ratu protiv Švedske otrgne Finsku, koja je 1809. priključena Rusiji kao velika kneževina. Pripojio je i velike dijelove Poljske, a poslije pobjede u ratu s Otomanskim carstvom, i Besarabiju. Savezništvo je raskinuto Napoleonovim pohodom na Rusiju 1812. tokom kojeg je francuska armija pretrpjela uništavajući poraz, a Aleksandar Prvi je trijumfalno ušao u Pariz, gdje su vođeni mirovni pregovori.

1790. - Rođen francuski orijentalista Žan Fransoa Šampolion, osnivač egiptologije. Šampolion je 1822. dešifrovao hijeroglife s ploče pronađene 1799. u egipatskom mjestu Rešid i utvrdio da oni nisu samo simboličko nego i fonetsko pismo.

1804. - Rođen francuski pisac Šarl Ogisten Sent-Bev, najistaknutiji predstavnik francuske književne kritike. Počeo je romantičarskim pjesmama i romanom "Naslada", ali se potom posvetio isključivo književnoj kritici i istoriji, koje je obnovio prodornim analizama djela i pisaca. Ostala djela: pjesme "Život, poezija i misli Žozefa Delorma", kritike "Književni portreti", "Por-Roajal", "Razgovori ponedjeljkom".

1810. - Rođen njemački egiptolog Karl Ričard Lepsijus, koga smatraju osnivačem moderne arheologije. NJegove "Egipatske hronologije" utemeljile su naučno izučavanje rane egipatske istorije.

1832. - Francuska zauzela Antverpen, primoravši Holandiju da prizna nezavisnost Belgije.

1834. - Umro engleski ekonomista i demograf Tomas Robert Maltus, poznat po "zakonu stanovništva". Prema tom zakonu, stanovništvo se uvećava geometrijskom, a proizvodnja hrane aritmetičkom progresijom.

1861. - Otomansko carstvo primorano da prihvati ujedinjenje Vlaške i Moldavije u državu pod nazivom Rumunija.

1872. - Umro francuski pisac Teofil Gotje, majstor riječi i oblika, preteča parnasovaca, koji je kultivisao "umjetnost radi umjetnosti". Djela: pjesme "Emalji i kameje", proza "Gospođica de Mopen", "Roman jedne mumije", "Kapetan Frakas", kritike "Istorija dramske umjetnosti u proteklih 25 godina", "Istorija romantizma".

1888. - U trenucima depresije holandski slikar Vinsent van Gog odsjekao svoje lijevo uvo.

1918. - Rođen njemački državnik Helmut Šmit, jedan od lidera Socijaldemokratske partije, koji je poslije povlačenja Vilija Branta od 1974. do 1982. bio kancelar Zapadne NJemačke. Prethodno je u Brantovoj vladi od 1969. do 1972. bio ministar odbrane, a do 1974. ministar privrede i finansija.

1920. - Francuska i Velika Britanija odobrile konvenciju kojom su određene granice Sirije i Palestine.

1925. - Rođen francuski političar Pjer Ežen Beregovua, šef francuske vlade od aprila 1992. do marta 1993, kad je podnio ostavku poslije izbornog poraza socijalista na parlamentarnim izborima. Nekoliko sedmica kasnije se ubio, našavši se pod snažnim medijskim pritiskom zato što je navodno svojevremeno dobio povoljan stambeni kredit.

1933. - Rođen japanski car Akihito, koji je na prijesto stupio 1990, poslije smrti svoga oca - cara Hirohita.

1943. - Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije postigli su u Drugom svjetskom ratu sporazum o prihvatanju jugoslovenskih izbjeglica. Dogovoreno je njihovo prebacivanje u sjevernu Afriku i stvaranje izbjegličkih zbjegova.

1948. - U Tokiju izvršena smrtna kazna nad sedmoricom japanskih ratnih zločinaca, uključujući bivšeg premijera Hidekija Tođa, koje je Međunarodni vojni sud osudio na smrt zbog zločina protiv čovječnosti u Drugom svjetskom ratu.

1953. - Strijeljan bivši šef zloglasne sovjetske političke policije NKVD i potpredsjednik sovjetske vlade Lavrentije Pavlovič Berija, koji je uhapšen sredinom 1953, poslije smrti diktatora Josifa Staljina, pod optužbom da je kovao zavjeru da preuzme vlast u SSSR-u. U "velikim čistkama" organizovao je fizičke likvidacije boljševičkih prvaka i od 1938. rukovodio je aparatom na čelu sistema koncentracionih logora u koje su bili zatočeni milioni ljudi. Upamćen je po patološkim sklonostima, uključujući seksualno iskorišćavanje djevojaka i mladih žena, koje je "lovio" krstareći automobilom po Moskvi. Potom bi silovane žene likvidirao.

1963. - Na grčkom putničkom brodu "Lakonija", zahvaćenom požarom poslije eksplozije u sjevernom Atlantiku, poginulo 128 ljudi, a 908 je spaseno prije nego što je 29. decembra brod potonuo.

1964. - Na Cejlonu /Šri Lanka/ u toku naleta ciklona poginulo najmanje 2.000 ljudi.

1972. - Umro ruski konstruktor aviona Andrej Nikolajevič Tupoljev, koji je rukovodio izradom više od sto tipova aviona, uključujući bombardere i džinovski ANT-20. Poslije Drugog svjetskog rata konstruisao je putničke avione, među kojima i "TU-144", prvi supersonični avion u svijetu.

1972. - U zemljotresu, koji je pogodio glavni grad Nikaragve Managvu, poginulo 7.000 ljudi.

1989. - SAD ojačale okupacione snage u Panami sa još 2.000 vojnika, tako da je u gušenju neočekivano jakog otpora pristalica nekadašnjeg štićenika Vašingtona, panamskog premijera generala Manuela Antonija Norijege, učestvovalo 26.000 vojnika. Kasnije je otkriveno da su oni počinili mnoge zločine nad panamskim civilima, ali SAD, zahvaljujući dominantnoj poziciji u svijetu, ni na koji način nisu pretrpjele posljedice zbog zlodjela u panamskoj operaciji niti su neprijatne činjenice privukle ozbiljniju pažnju medija.

1990. - Većina Slovenaca na referendumu se izjasnila za otcjepljenje od Jugoslavije.

1994. - Republika Srpska i vlada u Sarajevu, poslije mirovne misije bivšeg predsjednika SAD DŽimija Kartera, potpisale četvoromjesečno primirje, počev od 1. januara 1995. godine. Oružane snage pod kontrolom sarajevskih vlasti prekršile su primirje 40 dana prije isteka tog roka ofanzivama na Vlašić i Majevicu, a vodeće sile Zapada nisu to čak ni verbalno osudile.

1995. - U indijskom gradu Dabali, sjeverno od NJu Delhija, požar je u banketnoj sali u vrijeme školske svečanosti progutao najmanje 538 žrtava, mahom djece između četiri i po i 14 godina.

1996. - Na Jamajci četiri žene zaređene u sveštenički čin, što je bio prvi takav slučaj u 330-godišnjoj istoriji anglikanske crkve u karipskom području.

1997. - Umro japanski glumac Toširo Mifune, koji je svjetsku slavu stekao tumačenjem uloga samuraja, posebno u filmovima režisera Akire Kurosave. Filmovi: "Rašomon", "Sedam samuraja", "Legenda o Musašiju", "Ponori ljubavi", "Krvavi prijesto", "Skrivena tvrđava", "Jodžimbo", "Pobuna", "Admiral Jamamoto", "Pakao na Pacifiku", "Crveno sunce", "Bitka za Midvej", "Šogun".

1998. - Vrhovni sud Belgije presudio da je bivši generalni sekretar NATO pakta Vili Klas kriv za "pasivnu korupciju" u skandalu "Agusta - Daso", odnosno podmićivanju prilikom ugovaranja vojnih isporuka.

2001. - Haški tribunal potvrdio i treću optužnicu protiv bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, koja ga tereti za genocid, teška kršenja ženevskih konvencija i zločine protiv čovječnosti počinjene u BiH.

2006. - Savjet bezbjednosti UN uveo sankcije Iranu na trgovinu osjetljivim nuklearnim materijalima i balističkim raketama.

2013. - Umro Mihail Kalašnjikov koji je dizajnirao najpopularniju svjetsku pušku AK-47. Automatska puška koja je dobila ime po njemu napravljena je 1947. godine.