Dogodilo se na današnji datum, 29. novembar

1314. - Umro francuski kralj Filip Četvrti - Lijepi, koji je 1306. protjerao iz Francuske sve Jevreje i konfiskovao im imovinu. U sukobu za prevlast nadjačao je papu Bonifacija Osmog i prenio je papsku stolicu u Avinjon. Radi učvršćenja pozicije u borbi protiv vatikanske kurije, 1302. je - prvi put u istoriji Francuske - sazvao Skupštinu tri staleža, čime je građanski stalež počeo da učestvuje u političkom životu zemlje.

1516. - Umro italijanski slikar Đovani Belini, jedan od tvoraca venecijanske škole. Bio je učitelj Đorđona i Ticijana.

1543. - Umro njemački slikar Hans Holbajn - Mlađi, koga su objektivnost zapažanja, psihološka pronicljivost i virtuoznost crteža uvrstile među najveće svjetske portretiste. Posebno mjesto zauzimaju portreti iz engleskog aristokratskog društva, rađeni kredom u kraljevskom dvorcu u Vindzoru, gdje je bio dvorski slikar kralja Henrija Osmog.

1780. - Umrla austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, koja je tokom vladavine od 1740. do smrti provodila reforme u duhu prosvijećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. Srbima u Pomoriškoj krajini je ukinula privilegije, čime je podstakla njihove seobe u Rusiju od 1751. do 1753. Da bi osigurala osporavani prijesto, vodila je rat za austrijsko nasljeđe od 1740. do 1748. u kojem joj je 1745. pruski kralj Fridrih Drugi Veliki preoteo Šleziju.

1854. - Umro srpski pisac, državnik, diplomata i vojskovođa prota Mateja Nenadović, predsjednik Praviteljstvujuščeg sovjeta - prve srpske vlade. Sa stricem Jakovom pokrenuo je Prvi srpski ustanak u valjevskoj i šabačkoj nahiji i komandovao je dijelom ustaničkih snaga 1806. u boju na Mišaru, u kojem su Turci potučeni do nogu. Kao prvi diplomata obnovljene Srbije u Petrogradu je pokušao da uspostavi diplomatske odnose s Rusijom i zainteresuje rusku vladu za podršku i pomoć i igrao je važnu ulogu u pregovorima s Turcima. Poslije Drugog srpskog ustanka postao je valjevski knez, ali je penzionisan zbog nesuglasica s knezom Milošem Obrenovićem, a zbog sukoba s knezom Mihailom Obrenovićem 1840. je prognan. Vratio se 1842. kad su Obrenovići pali s vlasti i postao državni savjetnik. NJegovi "Memoari", jedno od najboljih memoarskih djela srpske književnosti, puni su dragocjenih podataka o događajima i ljudima u vrijeme Prvog srpskog ustanka.

1864. - U Send Kriku u američkoj državi Kolorado jedinica pukovnika DŽona Čivingtona - u skladu s prećutnom politikom genocida vlade SAD nad Indijancima - masakrirala najmanje 400 Čejena i Arapahosa, koji su se predali i bila im je obećana zaštita na mjestu gdje su se ulogorili.

1890. - Otvoreno zasjedanje prvog japanskog parlamenta.

1895. - Rođen američki filmski režiser i koreograf Vilijam Berkli Inos, poznat kao Bazbi Berkli, koji je utemeljio principe mjuzikla kao filmskog žanra. Koristio je vožnju kamere na nov način i služio se montažom kao bazičnim elementom ritmičke strukture. Filmovi: "Kopači zlata 1933", "Holivudski hotel", "Vrt na mjesečini", "Kometa nad Brodvejom", "Bebe u vojsci", "Osnujmo orkestar", "Bebe na Brodveju", "42. ulica", "Rimski skandali".

1902. - Rođen italijanski pisac Karlo Levi, autor romana "Hristos se zaustavio u Eboliju", u kojem je opisao težak život italijanskih seljaka pod fašistima. U vrijeme fašističke vladavine bio je interniran u južnu Italiju.

1918. - Kralj Crne Gore Nikola Prvi Petrović svrgnut s prijestola i njegova kraljevina se ujedinila sa Srbijom.

1922. - Rođen srpski pisac Dušan Radović, jedinstvena medijska ličnost srpske kulture i vrstan dječji pisac. Radio je u listovima "Zmaj", "Pionir", "Kekec" i "Poletarac" i bio urednik dječjih redakcija Radija i Televizije Beograd. U široj javnosti je posebno upamćen po radio-emisiji Studija B "Beograde, dobro jutro", kojom je od 1976. do smrti 1984. budio Beograđane obiljem satiričnih doskočica, duhovitih komentara i ljupkog humora, obilježenih autentičnom mudrošću, pri čemu je prekinuo s lažnom didaktikom i djecu je uvijek tretirao kao ozbiljnu i zrelu publiku. Kratkim duhovitim replikama je s puno pažnje, takta i ljubavi otkrivao vrline i slabosti sugrađana. Djela: zbirke pjesama "Poštovana deco", "Smešne reči", "Vukova azbuka", "Pričam ti priču", "Ponedeljak", "Utorak", "Sreda, "Četvrtak", dramska djela "Kapetan DŽon Piplfoks", "Tužibaba", "Če" /s Matijom Bećkovićem/, aforizmi "Beograde, dobro jutro", TV serija "Na slovo, na slovo".

1924. - Umro italijanski kompozitor Đakomo Pučini, čije se opere odlikuju jakim emocijama, patetičnošću i sentimentalnošću. Djela: opere "Boemi", "Toska", "Madam Baterflaj", "Turandot", "Manon Lesko", "Djevojka sa Zapada", "Đani Skiki".

1932. - Rođen francuski državnik Žak Rene Širak, premijer od 1974. do 1976. i ponovo od 1986, predsjednik Francuske od 1995.

1941. -Na brdu Kadinjača kod Užica u Drugom svjetskom ratu izginuo Radnički bataljon štiteći glavninu partizanskih snaga. NJemačke jedinice su, uz podršku avijacije, prešle Kadinjaču tek poslije pogibije 180 partizana s komandantom Dušanom Jerkovićem. Bio je to kraj Užičke Republike, osnovane krajem septembra 1941, prve slobodne teritorije u okupiranoj Evropi.

1943. - U Jajcu u Drugom svjetskom ratu Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije konstituisalo AVNOJ kao vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i ustanovilo Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Odlučeno je i da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda, a kraljevskoj vladi u izbjeglištvu je zabranjen povratak u zemlju.

1945. - U Jugoslaviji ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra Drugog Karađorđevića. Ustavotvorna skupština je usvojila deklaraciju o proglašenju republike, prema kojoj je Jugoslavija "savezna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju da ostanu u Jugoslaviji".

1947. - Generalna skupština UN izglasala podjelu Palestine na jevrejski i palestinski dio, s Jerusalimom pod kontrolom svjetske organizacije, što je 1948. omogućilo stvaranje države Izrael.

1973. - U toku požara u robnoj kući u japanskom gradu Kumamoto poginulo više od sto ljudi.

1981. - Umrla američka filmska glumica Natali Vud, koja je postala filmska zvijezda kao dijete /"Čudo na 34. ulici"/. Ostali filmovi: "Buntovnik bez razloga", "Sjaj u travi", "Tragači", "Priča sa zapadne strane".

1987. - Južnokorejski avion sa 115 putnika i članova posade srušio se iznad Burme. U Bahreinu je potom uhapšena jedna žena koja je priznala da je sjevernokorejski agent i da je postavila eksploziv u avion prema nalogu njene vlade da bi bile onemogućene Olimpijske igre u Seulu 1988.

1990. - Savjet bezbjednosti UN usvojio rezoluciju o upotrebi svih mjera radi izbacivanja Iraka iz Kuvajta ukoliko se iračke trupe ne povuku do 15. januara 1991.

1993. - Na inicijativu Evropske unije /EU/ u Ženevi ponovo otpočeli mirovni pregovori o prethodnoj Jugoslaviji. Četvorodnevnoj konferenciji su, uz 12 šefova diplomatije zemalja EU, prisustvovali predsjednici - Srbije, Crne Gore i Hrvatske i predstavnici zaraćenih strana u bivšoj BiH.

2001. - Predstavnici BiH, SRJ, Slovenije i Hrvatske potpisali u Sarajevu pismo namjere o davanju međunarodnog statusa rijeci Savi.

2003. - Narodna skupština Republike Srpske proglasila osam amandmana na Ustav Srpske, koji se tiču odbrane i vojske, a kojima se, između ostalog, nadležnost komandovanja Vojskom sa predsjednika Republike Srpske prenosi na Predsjedništvo BiH.

2009. - Više od 59 odsto Švajcaraca na referendumu glasalo za zabranu izgradnje minareta na tlu Švajcarske.