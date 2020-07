Dugo je bio predmet spora: Prvi kontakt stanovništva oko 1200. godine

Urođeničko stanovništvo Kolumbije i Ekvadora prešlo je dug put preko Tihog okeana oko 1200. godine nove ere, došavši do ostrva u istočnoj Polineziji, sa čijim su narodima održavali blizak kontakt tokom više decenija, potvrdili su naučnici.

Interakcija između domaćeg stanovništva Južne Amerike i Francuske Polinezije dugo je bila predmet spora u naučnim krugovima.

Jedan dio akademske zajednice smatrao je da se kontakt između ovih naroda dogodio prije nego što su Evropljani došli u Južnu Ameriku, dok su drugi smatrali da se to nije dogodilo i ukazivali na studije u kojima se došlo do drugih zaključaka.

Osim toga, protivnici ove teorije su isticali da su dvije grupe udaljene hiljadama kilometara otvorenog okeana, iako je 1947. godine jedan norveški istraživač prešao iz Južne Amerike u Polineziju u čamcu kako bi pokazao da je moguće da susret ovih naroda zaista dogodio.

Nova studija koju je sproveo Aleksander Joanidis sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji sa saradnicima potvrdila je teoriju o kontaktu između autohtonog stanovništva Južne Amerike i Polinezije prije dolaska Evropljana.

Ovaj tim je analizirao genetski materijal preko 800 pripadnika indigenih naroda koji žive u oblaskom delu Južne Amerike i Francuskoj Polineziji, otkrivši iste DNK sekvence među njima, što znači da potiču od istih predaka. U jednom trenutku u istoriji ovi narodi su susreli i razmnožavali, a statističke analize su potvrdile da se taj događaj desio oko 1200 godine nove eve. Tim je takođe uspeo da locira izvor DNK među Indijancima u savremenoj Kolumbiji, preneo je BBC.

Ranije slične studije uglavnom su bile fokusirane na Uskršnje ostrvo, s obzirom na to da ono predstavlja naseljeno polinežansko ostrvo koje je najbliže Južnoj Americi. Međutim, nova studija objavljena u časopisu "Priroda" ("Nature") ukazuje na to da se prvi kontakt dogodio na jednom od ostrva u istočnoj Polineziji.

Simulacije pokazuju da je stanovništvo iz Ekvadora i Kolumbije došlo do Polinezije, i to najvjerovatnije do juga Ostrva Markiz, nakon arhipelaga Tuamotu. Oba ova arhieplaga nalaze se u centru regije u kojoj su istraživački pronašli genetski materijal nativnih Amerikanaca iz Kolumbije.

(B92)