Egipatski arheolozi otkrili još najmanje 100 drevnih sarkofaga

Egipatski zvaničnici zaduženi za antikvitete objavili su danas otkriće najmanje stotinu drevnih sarkofaga, sa mumijama u nekim od njih, i oko četrdeset pozlaćenih statua u ogromnoj faraonskoj nekropoli Sakari južno od Kaira.

Šareni, zapečaćeni sarkofazi i statue koji su sahranjeni prije više od 2.500 godina bili su izloženi na improvizovanoj postavci u podnožju čuvene Džoserove stepenaste piramide u Sakari, prenosi AP.

Arheolozi su otvorili kovčeg u kome se nalazila dobro očuvana mumija umotana u tkaninu. Takođe su izvršili rendgensko snimanje mumija i prikazali koliko je očuvano tijelo sahranjenog.

Treasures of #Saqqara : dozens of sarcophagi and statues unearthed in Egypt pic.twitter.com/F8KUPsUcYk

Ministar turizma i antikviteta Haled el Anani rekao je na konferenciji za novinare da otkriveni predmeti potiču iz helenističkog perioda (320–30. p. n. e.) i kasnog perioda starog Egipta (664–332. p. n. e.).

Rekao je da će artefakte prebaciti u najmanje tri kairska muzeja, uključujući Veliki egipatski muzej koji Egipat gradi u blizini čuvenih piramida u Gizi. Ministar je dodao da će kasnije ove godine objaviti još jedno otkriće na nekropoli Sakara.

Otkriće na čuvenoj nekropoli najnovije je u nizu arheoloških nalaza u Egiptu. Od septembra, vlasti za antikvitete otkrile su najmanje 140 zapečaćenih sarkofaga, sa mumijama u većini njih, u istom području Sakare.

BREAKING: An incredible trove of archaeological artifacts has been unearthed once again at #Saqqara - including 100 sealed and intact coffins, and incredibly rare statues dating back 4,500 years (1/4)#SaqqaraSecrets pic.twitter.com/EKK53ylVE7