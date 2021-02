Elvis Prisli: Neprikosnoveni kralj roka koji je promijenio svijet muzike

Utemeljivač, najveći promoter i najstrastvenija figura u istoriji rokenrola Elvis Prisli umro je prije 44 godine, 16. avgusta 1977, ostavivši za sobom nasljeđe koje ga i gotovo pola vijeka kasnije skoro jednoglasno čini neprikosnovenim kraljem roka, bez kojeg, ne samo muzika, već i svijet kakav danas poznajemo ne bi bili isti.

Nekrunisani kralj rokenrola Elvis Aron Prisli postao je legenda još za života potukavši sve rekorde, a u samo dvadesetak godina objavio je 97 ploča te na vrhovima top-lista proveo čak 996 sedmica.

U javnosti je počeo pjevati sa 13 godina na crkvenim svečanostima i srednjoškolskim priredbama u Memfisu. Prvu pjesmu snimio je, kako je kasnije tvrdio, kao rođendanski poklon majci - njegov prvi singl objavljen je u julu 1954, čime je i počela njegova muzička karijera.

Ni svjetsku slavu nije dugo čekao, dvije godine kasnije bio je prava senzacija. Njegov jedinstveni stil i zvuk - kombinacija raznih muzičkih uticaja u originalnoj mješavini, bio je potpuno drugačiji od svega što se u to vrijeme moglo čuti.

Njegovi nastupi uživo bili su priča za sebe. Posebno se ističe njegov televizijski specijal iz 1968. godine "Elvis Presley's '68 Comeback Special". U to vrijeme karijera mu je stagnirala, što dokazuje činjenica da se pjesmom "Guitar Man" nije uspio plasirati na američki top 40, a posljednji broj jedan imao je šest godina ranije. Tada je njegov menadžer Kolonel Parks organizovao povratnički TV nastup. Elvisov televizijski specijal emitovan je 3. decembra 1968. pod jednostavnim nazivom "Elvis". Bila je to prva Elvisova svirka uživo nakon sedam godina te mu se poslije brojnih pohvala vratilo samopouzdanje i opet je bio "u sedlu".

Hitovi poput "That's All Right Mamma" i Heartbreak Hotel" obilježili su njegov uzlet početkom pedesetih godina prošlog vijeka, a na vrhuncu slave bio je od 1960. do 1975. godine. Osim muzičke, ostvario je i veoma zapaženu filmsku karijeru. Glumio je u čak 33 filma. Na velikom platnu prvi put se pojavio 1956. u filmu "Voli me nježno". Iako se za Elvisa vežu mnoge ljubavne veze, samo se jednom ženio. Sa fatalnom Prisilom upoznao se dok je služio vojsku u Njemačkoj. Ona je imala samo 14, a on je bio deset godina stariji kad su se prvi put sreli. Usprkos razlici u godinama i činjenici da je Prisila bila maloljetna, nastavili su se vidati sve dok Elvis nije napustio Njemačku 1960. godine. Prisila se doselila na imanje Grejslend 1962, no živjela je u gostinjskoj kući s Elvisovim ocem i pomajkom do mature. Par se vjenčao 1. maja 1967.

Elvis je u cijelom svijetu prodao više od milijardu albuma, više nego bilo koji drugi muzičar. Osvojio je mnoga priznanja, među kojima se izdvajaju tri "Grammyja" iz 14 nominacija, te "Grammy" za životno djelo koji je osvojio kada mu je bilo samo 36 godina.

Nastupi uživo redali su se jedan za drugim, a obožavaoci su bili nezasitni. Bio je neumoran. U Las Vegasu je odsvirao 57 koncerata u samo četiri sedmice u avgustu 1969, u hotelu "International", koji je imao najveću koncertnu dvoranu u gradu. Dan nakon premijernog nastupa potpisao je petogodišnji ugovor vrijedan milion dolara, prema kojem je u "Internationalu" nastupao svakog februara i avgusta.

Bez ikakvih privilegija služio je otadžbini u američkoj vojsci. Vojsku je služio u Njemačkoj u Trećoj oklopnoj diviziji do 2. aprila 1960. godine. Od supruge Prisile, kojoj nikada nije bio vjeran, razveo se 1973, nakon 13 godina braka. Nakon bračnog kraha Prisli se sve više povlačio u sebe, udebljao se, a zdravlje su mu narušavali lijekovi koje je gutao bez ikakvih ograničenja. Nakon prvog predoziranja, tri je dana proveo je u komi u hotelskom apartmanu kada je, prema riječima ljekara, bio na ivici smrti. Mračni period u privatnom životu nije mogao sakriti na sceni. Na koncertu u Mičigenu 1975. bilo je očito da je izgubio motivaciju, usprkos tome što su 62.000 ljudi došle da slušaju i gledaju kralja. Nastupi su nakon toga bili sve gori i gori... Posljednji koncert održao je u Indijanapolisu 1977.