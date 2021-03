Enormno se obogatio od krize u Sueckom kanalu, a bio pred bankrotom

Egipatski Suecki kanal, koji povezuje Sredozemno more s Crvenim morem, omogućavajući tako direktnu isporuku iz Evrope u Aziju, danima je bio u centru svjetske javnosti nakon što se kontejnerski brod Ever Given tamo nasukao.

Plima je uz pun mjesec preksinoć pomogla u oslobođenju zaglavljenog broda, a nakon što nekoliko dana nisu uspjeli osloboditi plovilo, u nedjelju su se službenici kanala počeli pripremati za uklanjanje oko 20.000 kontejnera s broda kako bi olakšali teret, a bageri i tegljači danonoćno su radili kako bi oslobodili grdosiju.

Zbog nasukanog broda, drugi brodovi danima su morali okolnim putevima dolaziti do kanala, a brojni od njih su jednostavno čekali ispred kanala da se brod oslobodi. Mnogi su već nabrojali katastrofalne učinke koje će blokada imati na svjetsku ekonomiju. Neki su isticali da će zaglavljeni brod koštati od 6 do 10 milijardi dolara izgubljene trgovine, jer su nebrojeni brodovi, natovareni dragocjenim teretom, danima sjedili poredani kako bi prolazili Sueckim kanalom.

Portal Greek reporter podsjetio je na sličnu blokadu koja se dogodila 50-ih godina prošlog vijeka. Ipak, ta blokada je koristila jednom čovjeku koji se tom prigodom nevjerovatno obogatio, a to je bio moćni grčki magnat Aristotel Onasis.

On se obogatio kad je 1956. godine Suecki kanal bio blokiran. Početkom 50-ih Onasis je sklopio dogovor s kraljem Saudijske Arabije kako bi imao ekskluzivna prava za isporuku nafte iz zemlje širom svijeta. Nakon što je Onasis sklopio unosan posao, nakon toga je kupio niz tankera u svrhu isporuke nafte Saudijske Arabije te zbog velike količine nafte u zemlji, stekao je velik broj brodova.

To se nije svidjelo Amerikancima koji su već imali suradnju sa Saudijskom Arabijom, tako da se na kraju umiješala i američka vlada koja je imala za cilj blokirati sve njegove poteze. Nije mu bilo dozvoljeno utovariti naftu na bilo koji tanker koji bi pristigao u saudijsku luku, tako da je ugovor sa Saudijcima ubrzo propao.

To mu je nanijelo veliku štetu, ne samo da je gubio dosta novca, već više nije znao što da radi s tolikim brodovima koji su čekali duž Crvenog mora.

Ali u jednom trenutku stvari su se okrenule u njegovu korist kada je Egipat presjekao sav pristup Sueckom kanalu tokom krize 1956. godine, kada je započeta izraelska invazija.

Tada je Suecki kanal bio zatvoren šest mjeseci te je veliki broj brodova bio je primoran kružiti oko Afrike, a uskoro se pokazalo da ni nema dovoljno brodova koji bi isporučivali robu usljed velikih kašnjenja koja su uslijedila. Tu je uskočio Onasis koji je imao čitavu flotu. Ono što je mogla biti njegova propast na kraju je bio njegov spas. Pošto je potražnja za brodovima bila velika, a nijedan nije bio pod ugovorom, postavio je cijenu koju je želio i tako se obogatio.

Navodno je zarađivao dva miliona po plovidbi, a kada se Suecki kanal otvorio nekoliko mjeseci nakon, bio je bogat čovjek koji je zaradio 70 miliona dolara, a godinu dana ranije bio je pred bankrotom.

(RTL)