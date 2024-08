Evropljani koristili kokain još u 17. vijeku: Bio jeftin, žvakali ga i siromašni

Evropljani su koristi kokain još u 17. vijeku, pokazalo je istraživanje tima biomedicinskih i medicinskih stručnjaka sa Univerziteta u Milanu i njihovih kolega sa Poliklinike Milana.

U studiji objavljenoj u Journal of Archaeological Science oni su analizirali očuvane mozgove dvoje ljudi nađenih u kripti u Milanu, korišćenoj za sahranu osoba preminulih u Poliklinici.

Ranija istraživanja otkrila su da su hiljadama godina ljudi koji žive u zapadnim dijelovima Južne Amerike žvakali lišće koke kako bi osjetili njen efekat. Kada je otkriveno da lišće može da se koriste da se naprave soli kokain hidrohlorida u 19. vijeku, ova droga je postala popularna u mnogim delovima Evrope, piše Phys.org.

Ova studija predstavila je dokaze da su bar u jednom dijelu Evrope ljudi žvakali lišće koke kako bi se nadrogirali najmanje 200 godina ranije.

Tokom ispitivanja kripte Ca‘ Granda, korišćene tokom cijelog 17. vijeka naučnici su otkrili mumificirane ostatke dve osobe. Ispitivanje je pokazalo da su obe osobe imale aktivne kompomente iz koke u mozgu, što znači da su žvakali lišće ove biljke.

Tim je istraživao i sve podatke Poliklinike Milana i nije naišao ni na jedan podatak o korišćenju koke u medicinske svrhe.

Naučnici su naglasili da su ove dvije osobe sahranjene tako da sugeriše da su bili siromašni, što bi značilo da su listovi koke bili jeftini i da ih je vjerovatno bilo mnogo u ponudi.

“Studija pruža bolje razumevanje načina na koji se upotreba kokaina menjala tokom vekova u Evropi. Prvo se koristila kao rekreativna ili medicinska supstanca, postala je lijek u 19. vijeku, a onda droga zloupotrebljavana zbog svojih psihoaktivnih svojstava, ali i uzrok čak jedne petine predoziranja u 20. vijeku”, navodi se u studiji.

Polikliniku Milana osnovao je 1456. vojvoda Frančesko Sforca kao Magna Domus Hospitalis (Ca‘ Granda), prenosi Telegraf.

