Hjuston, imali smo problem (1970.)

Dana 13. aprila 1970. godine uputila je posada svemirske misije Apollo 13 kontroli na Zemlji poruku: “Houston, we’ve had a problem” (često krivo citirano kao “Houston, we have a problem”, no transkripti s leta jasno pokazuju da je rečenica bila u prošlom vremenu).

Problem o kojem su astronauti govorili dogodio se u trenutku kad se letjelica nalazila na putu prema Mjesecu, 321.860 kilometara od Zemlje. Došlo je do eksplozije za koju astronauti isprva nisu znali odakle dolazi. Mislili su da ih je pogodio meteorit. No, u stvarnosti je eksplodirao jedan od dva spremnika s tekućim kiseonikom, i to zbog oštećene teflonske izolacije na električnim žicama. Zanimljivo je da se nesreća na Apollu 13 dogodila 13. aprila (osim toga, Apollo 13 lansiran je u 13 sati i 13 minuta dva dana ranije po hjustonskom vremenu).

Prije te eksplozije bilo je predviđeno da Apollo 13 sleti na Mjesec kao i dvije misije prije njega (Apollo 11 i 12), no oštećenje od eksplozije bilo je tako veliko da je slijetanje bilo nemoguće. Apollo 13 samo je obišao Mjesec i vratio se na Zemlju, sletjevši nakon mnogo problema 17. aprila, nakon 5 dana i 22 sata provedenih u svemiru. Posada Apolla 13 bila je u sastavu: James A. Lowell – zapovjednik, Fred W. Haise – pilot mjesečevog modula i John L. Swigert, prenosi Povijest.hr.

