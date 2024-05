Kako su u Pompeji djeca gledala i crtala borbe gladijatora (FOTO)

Crteži koji prikazuju gladijatore, među najnovijim su otkrićima u Pompeji.

Grafiti su nacrtani ugljem, i vjeruje da su djelo djece. Crteži gladijatora u drevnom rimskom gradu, kako kažu istraživači, vjerovatno su inspirisani gladijatorskim borbama koje su u tadašnje vrijeme gledali i najmlađi.

Crteži su inače pronađeni na Insula dei Kasti Amanti, grupi kuća u arheološkom parku Pompeja koji je prvi put otvoren za javnost u utorak.

Još crteža pronađeno je na dugačkom zidu i uključuju obrise tri male ruke, dvije figure koje se igraju loptom, scenu lova na životinju koja izgleda kao vepar i scenu koja prikazuje dva borca kako leže na zemlji.

Gabrijel Cuhtrigel, direktor arheološkog parka u Pompeji, rekao je da je crteže vjerovatno radilo jedno ili više djece koja su se igrala u nečemu što je bilo dvorište pre nego što je grad uništen erupcijom Vezuva 79. godine nove ere.

"Zajedno sa psiholozima sa Univerziteta 'Federiko Drugi' u Napulju, došli smo do zaključka da su crteži gladijatora i lovaca napravljeni na osnovu direktnog viđenja. Vjerovatno su djeca bili svjedoci bitaka u amfiteatru i tako došli u kontakt sa ekstremnim oblikom spektakularnog nasilja", dodao je Cuhtrigel.

Gladijatori i lovci, koje su mala deca oslikala ugljem na zidovima službenog dvorišta pomažu da se bolje razumije djetinjstvo u antičko rimsko doba. Kako pišu autori teksta objavljenog danas u E-Journal of the Pompeii Ekcavations, izloženost ekstremnim oblicima nasilja, čak i male djece (procjenjuje se između pet i sedam godina), ne izgleda kao problem samo danas, između video igrica i društvenih medija – s tom razlikom što je u davna vremena krv prolivena u areni bila stvarna i što je malo ko to video kao "problem", sa svim mogućim reperkusijama na psiho-mentalni razvoj pompejanske djece.

Na ostrvu Kasti Amanti, gdje se otkriće dogodilo kao deo projekta restauracije, iskopavanja i pristupačnosti i koje se sada može posjetiti "odozgo" zahvaljujući sistemu visećih staza, Arheološki park Pompeje je uključen u interdisciplinarni istraživački projekat za eksploataciju mnogih novih podataka.

Arheolozi su otkrili i ostatke dvije žrtve erupcije koje su pronađene pored vrata u Kući slikara, nazvane tako jer se vjeruje da je dom bio podvrgnut prefarbanju u vrijeme katastrofe.

"Pompeja sve više pokazuje divna nova otkrića koja potvrđuju ovu lokaciju kao izvanrednu škrinju sa blagom", rekao je italijanski ministar kulture Đenaro Sanđulijano, prenosi RTS.

