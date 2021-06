Legenda o grobu Atile Hunskog u pirotskom selu i dalje živi

Mještani pirotskog sela Krupac, koje je u doba Rimljana bilo značajno uporište, o čemu se rade istraživanja i naučne studije, vjeruju da se grob jednog od najpoznatijih vojskovođa svih vremena Atile Hunskog nalazi upravo u tom najvećem pirotskom selu.

Nebojša Kostić, predsjednik mjesne zajednice Krupac, kaže za Tanjug da vjerovanje da je grob Atile Humskog kod Krupca datira iz pedesetih godina prošlog vijeka kada su snažne poplave odnijele veliki broj kuća, ali i u koritu rijeke Nišave kod samog sela otkrile veliku kamenu ploču za koju mještani tvrde da predstavlja grob legendarnog vojskovođe.

"Pedesetih godina Nišava je plavila, mnogo kuća je odneseno, bile su velike poplave. Tu je izašao veliki kamen, kamena ploča za koju se smatralo da je ispod njega grob Atile Hunskog. Međutim, u to vreme je bio komunizam, nisu smeli ljudi da to potenciraju pa je to tako ostalo", kaže Kostić.

Prema njegovim riječima, Krupac je u doba Rimljana bio značajna tačka na tadašnjeg legendarnom Via militarisu.

"Meštani prilikom oranja njiva i danas, čim se malo dublje zaore, nalaze najčešće novčiće. Reč je o novčićima od srebra koje su presvučeni zlatom. Poznato je da je tadašnja rimska imperija na taj način isplaćivala svoju vojsku", kaže Kostić.

Elena Vasić Petrović, stručnjak niškog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji radi studiju zaštite sela Krupac kaže za Tanjug da istraživanja pokazuju da je Krupac bila važna tačka odnosno najznačanije naselje van drevnog Turesa, odnosno današnjeg Pirota.

"Meštani su nam rekli da su bili svedoci da su se u njihovim dvorištima nalazili ostaci mozaika, a jedan od zanimljivih lokaliteta je i jedna velika kamena ploča na kojoj su nekada žene prale rublje u Nišavi. Meštani to povezuju sa legendama da je tu sahranjen Atila Bič Božji, međutim, niko to zapravo ne povezuje sa pravim vremenskim okvirom i sa činjenicom da je selo Krupac bilo veliko rimsko naselje", kaže Vasić Petrović.

Ona je dodala da su se na ovom prostoru nalazile velike rimske vile, da je lokacija sela idealna, da ima pijaće vode.

"Tu je reka Nišava, plodna ravnica, u pozadini su blago zatalasani obronci za gajenje vinove loze, nalazi se tu i majdan mermera, ima građevinskog materijala, ima svih preduslova za idealan život. Jednom rečju, Krupac je bio neka vrsta luksuznog imanja gde su ljudi živeli na drugačiji opušteniji način. Zanimljivo je da se meštani sahranjuju na jednom tumulu, jednoj velikoj grobnici i to groblje je i danas aktivno. Naša ideja je da se te neke bitne tačke koje su bitne za arheologiju, istoriju i kulturu tretiraju na jedan drugačiji način i da i sami meštani više vrednuju ono što imaju", kaže Vasić Petrović za Tanjug.