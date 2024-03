Ljudi su uvjereni da postoji putnik kroz vrijeme (FOTO)

​Na slici se vide ljudi na Tovan plaži, Njukvej, među kojima je muškarac u odijelu koji drži nešto što je izgledalo neobično. Fotografija, koja je postala viralna kada ju je Stjuart Hamfris podijelio na Twitteru, pokazuje "britanske ratne radnike koji bježe na more".

Ali, ako pažljivo pogledate, primijetićete da muškarac u smeđem odijelu u sredini fotografije drži nešto u svojim rukama što mnogi misle da je telefon.

Njegov položaj podsjeća na moderni gest kada koristimo mobilni telefon. S obzirom na to da ručni mobilni telefon nije postojao sve do 1973. godine, ne može biti da se pojavio na plaži u Kornvolu 30 godina ranije.

Otkako je slika ponovo podijeljena na internetu, ljudi su je analizirali kako bi pokušali otkriti šta muškarac zapravo drži u rukama - i je li to dokaz postojanja putnika kroz vrijeme.

Dok su neki bili uvjereni da muškarac koristi mobilni telefon, drugi su predložili različite mogućnosti poput navijanja sata ili motanja cigarete. Neki su se čak fokusirali na neobičan izbor odjeće muškarca.

U konačnici, iako je fotografija izazvala mnoga nagađanja i spekulacije, ostaje nejasno šta tačno muškarac drži u rukama i je li riječ o nečemu što bi moglo potvrditi postojanje putnika kroz vrijeme, prenosi "Klik".

British holidaymakers in Cornwall, 1943 - at the height of WW2. War does not remove people's need to try and connect with their humanity, especially away from the front line. https://t.co/TYCHCpjiOb pic.twitter.com/orWKRw7W4x