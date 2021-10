Mumije starije nego što se mislilo

Analizom mumije pronađene u grobnici plemića Kuvija pokazalo se da su Egipćani koristili napredne metode balsamovanja hiljadu godine prije nego što se do sada pretpostavljalo.

Prema novim dokazima zbog kojih će morati da se ispravljaju datumi u istorijskim knjigama, drevni Egipćani su izvodili sofisticirane mumifikacije svojih pokojnika hiljadu godina ranije nego što se mislilo.

Utvrđeno je da je očuvana mumija visoko rangiranog plemića po imenu Kuvi, otkrivena 2019. godine, daleko starija nego što se pretpostavljalo, i da je, u stvari, jedna od najstarijih egipatskih mumija otkrivenih do sada.

Mumija potiče iz perioda Starog kraljevstva, što dokazuje da su tehnike mumifikacije prije nekih četiri hiljade godina bile veoma napredne.

Profesorka Salima Ikram, šef Katedre za egiptologiju na Američkom univerzitetu u Kairu i vodeći stručnjak za proučavanje istorije mumifikacije, navodi za Observer: "Ako je ovo zaista mumija iz Starog kraljevstva, biće potrebno da se sve knjige o mumifikaciji i istoriji Starog kraljevstva revidiraju".

"Ovo će potpuno okrenuti naglavačke naše znanje o razvoju vještine mumificiranja. Korišćeni materijali, njihovo porijeklo i trgovački putevi povezani sa njima dramatično će uticati na naše razumijevanje starog Egipta", dodala je profesorka.

Naučnici su do sada, kako ističe profesorka, mislili da je proces mumifikacije u doba Starog kraljevstva bio relativno jednostavan i zasnivao se na principu isušivanja, koji nije uvijek bio naročito uspješan. Mozak nije uklanjan, a unutrašnji organi samo povremeno. Mnogo više pažnje se poklanjalo spoljašnjem izgledu pokojnika nego unutrašnjosti.

Izuzetno očuvana grobnica je bacila novo svjetlo i na život plemstva u periodu Starog kraljevstva

"Takođe, upotreba smola je bilo mnogo ograničenija u do sada istraženim mumijama iz perioda Starog kraljevstva. Međutim, ova mumija je ispunjena smolama i tekstilom i tako uspješno balsamovana da više liči na mumije pronađene hiljadu godina kasnije", napominje profesorka Ikram.

Otkriće ove mumije u raskošnoj grobnici u nekropoli u Sakari snimljeno je u dokumentarnoj seriji Izgubljena blaga Egipta, kanala Nacionalna geografija. Istraga o njenom datiranju i analizi biće prikazana u novoj sezoni iste serije. Hijeroglifi na grobu su otkrili da se plemić zvao Kuvi, da je bio rođak kraljevske porodice i da je živio prije više od četiri hiljade godina.

Producent serije Tom Kuk navodi da se na osnovu grnčarije pronađene u grobnici znalo da potiče iz perioda Starog kraljevstva, ali profesorka Ikram nije vjerovala da je mumija iz tog perioda jer je bila previše dobro očuvana.

Ova mumija je impregnirana visokokvalitetnim smolama i umotana u najkvalitetnije zavoje. Profesorka u emisiji otkriva da je ova vrsta platna korišćena za mumificiranje ovog plemića pronađena na mumijama iz 21. dinastije egipatskih faraona koja je vladala više od hiljadu godina nakon Kuvija.

