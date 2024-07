Nađen pećinski crtež star 51.200 godina (FOTO)

Najstariji poznati primjer pećinske umjetnosti otkrili su australijski i indonežanski naučnici na ostrvu Južni Sulavesi.

Na crtežu na zidu pećine, za koji naučnici tvrde da je star najmanje 51.200 godina, prikazani su divlja svinja i tri ljudske figure.

Vjeruje se da su ljudi već u tom periodu mogli da pripovijedaju, kao i da razmišljaju na apstraktan način.

Najnovije otkriće pokazuje kada su ljudi prvi put pokazali sposobnost kreativnog mišljenja, a promijeniće i ideje o ljudskoj evoluciji, smatra Maksim Ober, profesor sa australijskog univerziteta Grifit.

"Slika 'priča' složenu priču. To je najstariji dokaz koji imamo kada su pripovijedali. Pokazuje i da su ljudi u to vrijeme imali sposobnost da razmišljaju apstraktno", rekao je Ober.

